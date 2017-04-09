美国导弹袭击叙利亚，对美俄关系是重创还是考验？

法国《费加罗报》网站4月7日发表了题为《特朗普与普京的关系面临叙利亚问题的挑战》的文章。全文如下：
就任总统的第75天，特朗普摘掉了面具。叙利亚小镇汉谢洪遭受沙林毒气袭击以及婴儿惨死的图片强烈刺激了世界第一强国的领导人：进入第七个年头的叙利亚冲突跳入了特朗普这位纽约亿万富翁的眼帘，他的世界观因此改变。
他忘记了“美国优先”的咒语，忘记了对“不付钱”盟友的吝啬语言，也忘记了对俄罗斯和埃及专制政权的歌功颂德。作为一名对自己的“灵活性”与里根式实用主义感到自豪的商人，面对一场使用化学武器的“卑鄙屠杀”，特朗普难以克制他的愤怒，自称改变了对叙利亚总统巴沙尔的看法。
就在一周前，白宫还表示承认“叙利亚的政治现实”，不再认为推翻巴沙尔是美国的外交政策目标之一。特朗普在批评前任奥巴马在2013年的畏缩行为的同时，表示巴沙尔“越过了许多线，越过了红线”。他承诺自己将不会躲避。
美国新政府的外交政策处于探索阶段，尚不清晰：有意扰乱国际同盟游戏，冷淡对待美国的对手，对传统盟友的团结承诺模糊不清。相反，与俄罗斯的决裂似乎是板上钉钉。周三，美国常驻联合国代表妮基·黑利与俄罗斯同行弗拉基米尔·萨夫龙科夫发生正面冲突，显示出特朗普对克里姆林宫的“失望”。
亿万富翁特朗普为了面子，跟所有诋毁自己的人打官司，嘲笑“失败者”和弱者，却发现他惺惺相惜的俄罗斯总统普京为了保存俄罗斯在叙利亚的利益，对汉谢洪的化武袭击无动于衷。
这两个男人在2016年美国总统大选期间建立起来的“兄弟情”也许最终会因为叙利亚冲突而无法存续，因为美国和俄罗斯在叙利亚所打的牌完全不可兼容：前者支持库尔德武装、温和逊尼派反叛力量，号召打击“伊斯兰国”组织；后者则致力于加强莫斯科-大马士革-德黑兰轴心。在特朗普看来，普京不再是那个他认为能够“融洽相处”的、“才华横溢、非常值得尊敬”的领导人，而是恬不知耻地将袭击责任归咎于叛军化武弹药库的人。
颇具象征意味的是，普京的“重要朋友”、埃克森美孚公司前老板、美国国务卿蒂勒森挺身而出，认为“现在是俄罗斯严肃考虑是否继续支持巴沙尔政权的时候了”。莫斯科能够放任大马士革不管吗？答案是否定的，不论从短期还是长期来看都是如此，因为从叙利亚撤退会让克里姆林宫遭受地缘战略方面的损失。
接下来就看特朗普政府打算如何将这些强势话语转化成具体行动了。对于美国战略家而言，这里存在着一种未来的悖论：在同时追逐两只兔子——消灭极端组织与揭发巴沙尔的罪行——的同时，华盛顿还需要额外插手错综复杂的情势。
准备承担起“反击责任”的美国总统是否能容忍在俄罗斯方面可能遭受的连带损失？由此引发的国际危机，将远远超过对特朗普治下的美国与其“朋友”普京治下的俄罗斯之间的关系受挫所带来的“失望”。
据路透社4月7日报道称，普京总统认为，美国用巡航导弹打击叙利亚空军基地的做法违反了国际法，并严重损害了美俄关系，俄罗斯媒体7日援引克里姆林宫方面的话说。
普京发言人佩斯科夫说，作为叙利亚总统巴沙尔的坚定盟友，普京认为美国的行动是“捏造借口”对“主权国家发动侵略”，是通过无所顾忌的手段试图分散世界对平民伤亡的关注。
俄罗斯本希望与新任美国总统特朗普合作打击叙利亚境内的“伊斯兰国”组织武装，希望借此改善跌至冷战后新低的美俄关系。
而美国的行动让俄罗斯惊愕，俄政府以及支持政府的议员都感到愤怒，称这沉重打击了与特朗普打交道的任何希望。
“普京认为，美国用巡航导弹打击叙利亚空军基地的做法违反了国际法，并且显然是在捏造借口，”佩斯科夫说，“华盛顿方面的做法将会对美俄关系造成重大损害。”
佩斯科夫还说，俄罗斯不相信叙利亚拥有化学武器，美国的做法将不可避免地给建立打击恐怖主义的国际联盟带来严重障碍，普京一直在推动这一联盟的建立。
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