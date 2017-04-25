全球电商规模达25万亿美元，中国居B2C贸易市场榜首

联合国贸易和发展会议21日公布的最新统计数据显示，全球电子商务市场规模已经达到25万亿美元，美国、日本和中国在这个市场占据领先地位，西班牙排在第九位。
据埃菲社日内瓦4月21日报道，贸发会议秘书长穆希萨·基图伊在新闻发布会上公布了上述数据。4月24日至28日世界电子商务周将在日内瓦举行，来自65个国家的700个代表团将参加会议，其中包括12位政府部长级嘉宾、阿里巴巴集团董事局主席马云以及世界贸易组织总干事罗伯托·阿泽维多。
基图伊强调，上次公布的数据显示，2013年至2015年，全球电子商务市场规模从18万亿美元增加到22万亿美元。现在根据新的数据，联合国贸发会议确认2015年全球电子商务市场规模达到25万亿美元，其中90%是企业对企业（B2B）交易，剩下10%为企业对消费者（B2C）交易。
贸发会议指出，这次调高数据主要是因为对B2C销售数据进行了修改，美国现在的B2C销售几乎与中国持平。
贸发会议的统计显示，美国是最大的电子商务市场，2015年电子商务交易额超过7万亿美元，其次是日本（2.5万亿美元）和中国（2万亿美元）。接下来的排名依次是韩国（1.2万亿美元）、德国（1万亿美元）、英国（8450亿美元）、法国（6610亿美元）、加拿大（4700亿美元）、西班牙（2420亿美元）和澳大利亚（2160亿美元）。上述十大经济体的电子商务市场规模加起来超过16万亿美元。
基图伊表示，在B2C贸易市场，中国仍然以6170亿美元的规模排在榜首，领先于美国（6120亿美元）和英国（2000亿美元）。在B2B贸易市场，美国以6.4万亿美元的规模排名第一，紧随其后的分别是日本（2.4万亿美元）和中国（1.4万亿美元）。
基图伊表示，电子商务增长迅速、引人注目，现在必须要注意让这个市场推动经济，创造繁荣和发展。
贸发会议建议那些无法与强大对手竞争的国家和中小企业加入电子商务平台，以避免被忽视。同样，现在正是避免全球化对传统商务造成的问题在电子商务领域重现的良好时机。
基图伊指出，要尽量避免电子商务领先者欢呼庆祝而落后者被漠视的局面出现。
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