美军“炸弹之母”PK俄罗斯“炸弹之父”，谁是王炸？

为什么美国的敌人惧怕 GBU-43/B大型空爆炸弹
为打击阿富汗“伊斯兰国”恐怖组织的地道网络，美国空军投下了人类史上数一数二的大型非核炸弹。这种炸弹名叫“GBU-43/B大型空爆炸弹”，由美国空军特种作战司令部所属的一架MC-130飞机实施投放。
美国国防部没有公布此次空袭的具体僧情况,但动用GBU-43/B足以说明地道网络非常庞大。
—枚GBU-43/B重2.26万磅(约合10,25 吨)，其中包含1.87万榜H-6填充炸药。这是一种惯性制导炸弹，像联合直接攻击炸弹那样依靠全球定位系统修正航线，GBU-43/B最初研发成功时,曾是有史以来威力最大的非核炸弹——但现在已经被其他武器超越。
美国空军武器博物馆在官方网站上写道：“GBU-43/B大型空爆炸弹(常被称为 ‘炸弹之母’)是一种由美国研制的大当量常规非核炸弹。这种武器在开发阶段时曾被说成是有史以来威力最大的非核武器。”
GBU-43/B不属于钻地弹，通常用來对付山洞、峡谷等封闭空间内的目标。换句话说,它非常适合用来对付阿富汗反政府武装的聚集地。
虽然许多媒体宣称GBU-43/B是有史以來威力最大的炸弹，但事实并非如此。
美国空军同样部署了GBU-57A/B重型钻地炸弹，这种大型精确制导武器重达3万磅,主要用来对付掩体，通常由B-2 “幽灵”隐形轰炸机实施投放。不过，GBU-57A/B的填充炸药只有5300磅，大部分重量源于炸弹的坚硬外壳。
与此同时，俄罗斯的ATBIP炸弹也不甘示弱，虽然体积小于GBU-43/B,但爆炸量要大得多。ATBIP有时被称为“炸弹之父”。它采用温压炸药，破坏力相当于8.8万磅TNT,大约是“炸弹之母”的四倍。ATBIP的爆炸半径也比GBU-43/B多出一倍。
当然,所有这些常规武器的威力都无法与一枚核弹相提并论。（美国《国家利益》双月刊网站）
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