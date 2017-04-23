中国移动可能收购新加坡电信运营商M1

4月23日报道，来自外媒消息中国移动可能会收购新加坡电信运营商M1。一旦收购完成，这将是中国移动在海外的最大手笔并购交易。外媒援引知情人士消息称，新加坡电信运营商M1三大股东正在接触中国移动等潜在买家，希望出售其所持M1 61%的股份。
M1的三大股东分别为Axiata集团、新加坡报业控股(SPH)和吉宝讯通(KTEL.SI)，总计持有M1 61%的股份。
上个月，这三家公司共同聘请摩根士丹利为财务顾问，帮助评估其M1投资。据知情人士透露，中国移动并非此次交易的唯一买言，这三位股东还接触了全球知名私募股权公司、中国其他电信公司和资金实力雄厚的商业集团，以及日本的几家科技公司。
M1是新加坡第二大移动通信运营商，第一大运营商为SingTel，而Star Hub为第三大运营商。在过去的两年中，由于业绩欠佳，M1股价已缩水近一半。
新加坡公司Circles.Life联合创始人拉米兹·安萨尔称：“考虑到电信市场的增长趋势，无论对于当前所有者，还是将来的新主人，这都是一项诱人的业务。”
中国移动是目前国内三大运营商中盈利情况最好的，2016年三大运营商利润总和为1273.25亿元，日均约赚3.5亿元。中国移动全年净利润达1087亿元，占总利润的85%，远超联通电信之和。若外媒消息属实，一旦收购完成，这将是中国移动在海外的最大手笔并购交易。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost