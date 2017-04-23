美媒关注中国学生在白宫网站为华人请愿：为民族骄傲是好事

美媒称，来自山东临沂的留英高中生张子实是个非一般的政治积极分子。只不过，在受“美联航事件”激发向美国白宫请愿之前，18岁的他还没有惹过那么大的事。
据美国《纽约时报》网站4月19日报道，一位亚裔男乘客4月11日被芝加哥航空警察从美联航飞机强行拖离的事情传遍网络，不少媒体在早期报道中都不准确地指出了这名乘客的华人身份，张子实称“我当时看到这个现象，就感觉比较气愤，义愤填膺”。
于是他匆匆写了一份请愿书，要求美国联邦政府调查此事，并借鉴黑人平权运动“Black Lives Matter”（黑人的命也是命）的口号写上“Chinese Lives Matters”（华人的命也是命）的标签，发在了美国白宫的网站上。随后他在自己的知乎和微博账号上发布了请愿内容和链接，呼吁大家签名、转发。
张子实的请愿受到的关注远远超出了他的预期，获得了大量转发。按规定，白宫将在60天内对其网站上任何超过10万签名的请愿做出回应，而在仅仅17个小时内，张子实的请愿就收集到了所需的10万签名，两天内签名人数已达到了20万。
报道称，虽然美联航事件引发了中国网络空间情绪的爆发，支持者中不乏像张子实这样正在海外或者曾在海外生活留学的人，但后来，被强制下机的乘客——69岁的杜成德医生已被证明是越南裔美国人，因此有人抵制张子实的请愿，他解释道，“我当初的观点是建立在很多主流媒体的报道上，所以我感觉即使他是越南裔，请愿书的观点仍然成立。”
张子实说，20多万的签名可能大部分都是华人华侨还有国内的同胞签，大家看到这个事情都产生了共鸣。
报道称，正在湖北十堰读高中、即将赴美读大学的熊海男也是20多万签名者之一。他在接受采访的时候表示，他在国外读短期课程的时候曾遭受过歧视，“我签它的理由是希望更多和我同龄的中国留学生知道这件事，我们自己做出行动，提高我们以后在美国的社会地位，不是软骨头任人宰割欺负，变得更tough（强硬）一些”。
报道称，虽然网络事件很容易误导性地煽动华人的民族情绪，但张子实仍然觉得，“如果一个人为他的民族感到骄傲，这是一件好事”。他解释说：“虽然现在是全球化，讲多元文化，但是一个人在融入的时候要带着自己的文化融入。”
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