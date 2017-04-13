称巴沙尔坏过希特勒：白宫发言人不当言论遭痛批

华盛顿4月11日电，白官发言人肖恩·斯派塞在叙利亚总统巴沙尔·阿萨德坏过阿道夫·希特勒的几小时后为自己的话道歉。
斯派塞在有线电视新闻网声明:“我心直口快对纳粹屠杀犹太人误作了一个不合适且缺乏同情心的评论。为此，我表示歉窓。这么做是错的。”
此前他曾在白宫例行记者会上声声明:“二战期间也没人动用化学成器。就算是卑鄙如希特勒也没堕落到用化学武的份上。
几分钟后，一名记者请他明确自己的观点时，他在化武方面补充了一个迂回的答复：在沙林毒气方面，希特勒没有和巴沙尔一样对自己的人民使用毒气，我知道希特勒把他们送进了犹太屠杀中心。”但我说的是巴沙尔使用的方式，他在城里朝无辜的人投放毒气，就是在城里……
斯派塞被批遗忘了死在毒气室的数百万 德国和其他国家的犹太人，他随后再次澄清:“我无意淡化犹太人大屠杀的可怕本质。我只是想将此与用飞机朝人口聚集区投放化学武器进行策略方面的对比。”
他说:“任何对无辜者的袭击都理应受到指责，不可原谅。”
犹太人协会和民主党议员当即批判反犹和修正主义言论。安妮·弗兰克相互尊重中心主任史蒂文·戈尔茨坦声明：“就在犹太人过逾越节的时候，肖恩·斯派塞通过最让人恶心的形式来否认大屠杀，否认希特勒毒杀了数百万犹太人。”
众议院民主党领油南希·佩洛西批判:“白宫主要发言人在淡化犹太人大屠杀的可怕。肖恩·斯派应该被解雇,总统应该马上反对发言人的言论。”
批评还针对斯派塞在混乱的回答中，其“自己的人民”这一描述是将德国人和犹太人分开对待。
针对斯派塞所说的“犹太人屠杀中心”,民主党参议员本·卡丁还指出：“你想说的应该是集中营。”（法新社）
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