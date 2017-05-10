外媒称中国在南海部署岸舰导弹

【美国《防务新闻》周刊网站5月8日报道】题：卫星图像披露中国在南海扩张
以色列图像卫星国际公司的“爱神”-B卫星8日拍摄的图像显示，中国正在南海一个日益具有战略性的岛屿基地上准备部署新的陆基导弹装置。
这一高清图像显示了中国人民解放军在有争议的斯卡伯勒浅滩（中国称黄岩岛）附近的海南榆林海军基地的布局变化(原文如此，实际上该基地距离黄岩岛900多公里——参考消息网注)在不到两个月的时间里，解放军在基地的西侧部署了多个导弹发射装置。以色列图像卫星国际公司的图像分析专家阿米特·古尔认为那是反舰导弹。
古尔说:“根据发射装置面对的方向，我们认为那是岸舰导弹。”他说，类似的系统两年前就在卫星图像上出现了，不过最近为适应基地的基础设施升级而被移除了。以色列图像卫星国际公司3月15日的图像显示了一片空旷的高地，但5月8日卫星就捕捉到了新建设的基础设施和多个发射装置的清晰图像。
该公司称，更有意思的可能是榆林东面的进展。公司发言人吉尔·奥尔说:“我们看到了以前没有的一些设施，还有一些看起来像是为岸舰导弹所做的准备,就像在西面一样。”
古尔指出，榆林基地的扩建加强了中国的战略三角前沿基地，依靠这些基地中国能够快速向超越邻国越南和菲律宾之外的区域投射力量。（图为示意图）
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