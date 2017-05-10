赖斯新著对“美国优先”说不

美国《纽约时报》网站5月6日刊发沃尔特·拉塞尔·米德的文章《美国优先？前国务卿康多莉扎·赖斯说，不对》称，康多莉扎·赖斯在重要的新著开篇说，“我亲眼目睹”，“与亚非拉人民强调自由一样……孩童时，我亲身感受到又一次大觉醒：二次建国，民权运动在我的家乡亚拉巴马州伯明翰展开，最终扩大了‘我们合众国人民’的含义，把像我这样的人也包括进去……没有什么时刻比人们最终掌握自己的权利和自由更令人激动的了”。赖斯在《民主：漫漫自由长征路》中提出的这一看法理应决定美国21世纪外交政策的使命。
文章称，虽然因为从乌克兰到卢旺达再到埃及和土耳其弥漫着失望情绪，这种在民主党内较共和党更为普遍的观点已经暗淡多年，但是，赖斯是这一火炬的守护者。
赖斯对民主议程坚持不懈的捍卫，将引起一些共和党人的重视，即努力容忍特朗普政府推行“美国优先”的对外政策所带来影响的那个群体。赖斯是美国当今最卓越并广受尊重的外交人士之一。她被培养为俄罗斯问题专家，后来加入老布什的领导班子，这个领导班子对于终结冷战功不可没。
文章称，那些年间的决策对美国之后二三十年的政策产生了决定性影响。苏联从世界版图上消失后，美国没有从广阔的世界上收缩。反而加大力度推行全球接触政策，寻求依托在全球拓展民主与自由资本主义，建立老布什政府所说的“世界新秩序”。后来的三位总统比尔·克林顿、小布什和贝拉克·奥巴马虽然执政理念存在出入，但是三人的政策都没有脱离这个整体框架；只有到了唐纳德·特朗普就任总统后，美国才出现了一个挑战这一两党共识的总统。
文章称，2016年大选结果使得促进民主大概成了推行“世界新秩序”议程中岌岌可危的部分。赖斯尝试通过《民主》这本书让人们接纳认可促进民主是美国外交政策的一个关键目标这一理念。
赖斯首先是一名真诚直率的作者，她既不做过分的渲染，也不歪曲数据。她毫不讳言在促进民主的过程中有时会犯下代价高昂的错误。赖斯直率地指出美国在伊拉克犯下了哪些错误，强调阿布格里卜虐囚这样的灾难以及美国出兵伊拉克后难以脱身等，使布什政府难以顺利实现促进民主的目标。
然而在赖斯看来，这些失败不是说明促进民主是无足轻重或者不现实的，而是说明促进民主是“艰难的——非常、非常艰难”。她强调，促进民主既是美国无法逃避的道义责任，也是从长期而言唯一有可能保障美国安全的政策，这一点直到今天也不曾改变。
但是一个政治问题仍然挥之不去：美国政坛对促进民主议程的支持力度是否足以让特朗普政府及其继任政府坚持为此奋斗？
文章称，答案肯定不是绝对的。在有些地方，促进民主直接触及美国的重要利益，在这种情况下，即便是“美国优先”这种现实政治最顽固的践行者多半也认为促进民主有利可图。但是，如果在与明显的国家安全挑战不存在这种明确直接关联的地方，这些政策捍卫起来恐怕难度就大了。
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