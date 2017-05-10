布莱尔认为：欧洲应避免因脱欧而敌视英国

西班牙《国家报》网站4月30日刊发巴勃罗·吉蒙的文章《欧洲应该避免敌视，因为脱欧并非既定事实》称，下周就是托尼·布莱尔作为工党领袖首次就任英国首相20周年。布莱尔之后，英国形象发生了转变，从酷酷的大不列颠王国变成了今天以民族主义和控制移民为由谈判退出欧盟的孤僻国家。
文章称，在欧盟确定其脱欧谈判立场的首脑会议即将召开之际，前首相布莱尔接受了外国记者的采访。作为坚定的相信欧洲者，布莱尔认为脱欧决定是个“严重的错误”，但事情并未就此了结。“我建议欧洲避免采取敌视立场，因为在这件事情上还有很多问题需要讨论。”布莱尔解释说，“虽然政府说事情即将完结，事实上没有完。在人民看到最后协议的条件之前，他们不会作出决定。只要每15个赞成脱欧的选民中有一人改变主意，就可以重新举行公投。我并不是说要违背人民的意愿，我只是说这种意愿在看到最终协议后有可能改变”。
文章称，布莱尔宣布重返政坛，面对6月8日的大选，他呼吁选民投票给工党的最坚定的理由是，告诉选民即使特雷莎·梅获胜担任首相，也不应该在这样一个特殊的政治时刻享有绝对权力。布莱尔说，“如果民调没有搞错的话，这次选举将胜出的是保守党。梅将继续担任首相，因此，最重要的是反对党的势力需要强大起来。不能让保守党对脱欧开空头支票”。
布莱尔认为，大家对于辩论核心“存在很大误解”，他指的是“与第三国贸易协议和单一市场之间的重大区别”。“问题在于人们把这看成是技术性的东西，但是单一市场与自由贸易协议之间的区别很大。用足球术语比喻的话，单一市场是欧冠赛，而自由贸易协定只是一场三流比赛。单一市场是独一无二的贸易创造，它意味着从伦敦向柏林出售商品与从伦敦向纽卡斯尔出售商品是一样的。搞清楚了这一点，我们对脱欧的辩论就有了新的角度。”
文章称，对移民的担忧是促成脱欧的动力之一。但布莱尔认为，将移民问题与加入欧盟混淆在一起导致了激烈的争论。布莱尔说：“一半以上的移民不是欧洲人，不受脱欧辩论的影响。欧洲移民来英国大部分都是有工作的。我们以后还会需要他们，他们还会继续跟家人住在一起。还有大学生，我们的大学需要他们。还有临时工，农业领域的临时工超过了2万人，我们需要他们。这并不是因为英国人被禁止干这些工作，而是他们不愿干这些工作。”
文章称，这位前首相对欧盟方案的信任仍和20年前他搬到唐宁街时一样。“反欧盟的力量陷入了令人遗憾的偏执之中，认为欧盟将会屈服和分化。”布莱尔说，“这不可能！如今欧盟理念比任何时候都强大。如今的形势是人口决定经济规模。中国、印度以及人口众多的国家将赢得更大的实力，我们欧洲国家将成为中等或者小强国，唯一捍卫我们利益和价值观的方式就是团结起来”。
布莱尔认为，6月8日的大选不可能让脱欧进程变得更缓和。梅提出提前举行大选，是为了利用工党的软弱，巩固保守党如今在议会中脆弱的多数地位。
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