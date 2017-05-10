Facebook采取行动拯救自杀直播者

【美联社美国亚特兰大5月8日电】佐治亚州一名少年在网上直播尝试自杀的行动，令人震惊的视频在Facebook(脸书)直播上播了很长时间，足够让县治安官找到她并且成功施救一一这一现象一再出现，促使精神疾病专家和脸书网站的首席执行官进一步研究如何把社交媒体变成可能帮助拯救生命的平台。
佐治亚州比布县治安官办公室的官员说，这名15岁的女孩在5月2日试图自杀,她吃下药片并给头套上塑料袋。一名治安警察发现女孩的时候她已经没有知觉，但还有脉搏，预计女孩可以恢复健康。
脸书网站首席执行官马克·扎克伯格上周在电话会议上说，脸书网站4月又发现一个可能的自杀直播并决定不关闭直播。他说，这个决定使得执法部门可以“用直播视频与试图自杀的人交流并最终救了那个人的命”。
他说:“所以现在我们更多尝试去做的不是关闭直播，而是帮助在这个平台上需要帮助的人。”
在佐治亚州，一名观看了女孩自杀直播的人打电话报警。因为女孩的隐私设罝，只有她的好友才能看到直播视频，但比布县治安警官琳达·霍华德的侄子与这个女孩在脸书网站上是好友。她马上打电话给侄子，她的侄子看过直播视频后告诉她这不是恶作剧。
她说:“问题很严重,我们必须马上处理。”警官们从女孩的高中找到三个可能的地址并马上派人分別前往。他们在其中一个地址家中的浴缸里发现了这个女孩。
霍华徳说:“她已经失去了意识，但一名警官发现她还有脉搏。”她补充表示女孩正在康复中。霍华德说:“我只是对于能够把她还给家人感到高兴。”
脸书网站女发言人安德烈娅·索尔说，由于涉及隐私,她不能讨论有关佐治亚州案件的细节，但她说脸书网站3月推出了一系列新方案，旨在帮助在网上考虑自杀的人。
脸书网站正在测试如何让电脑在即使没有人举报的情况下快速鉴别出很可能是表达自杀想法的日志，并为发帖人提供帮助。
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