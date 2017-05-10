研究称特殊酶可缓解麸质不耐受 抑制患者不适症状

据英国《每日电讯报》5月7日报道，科学家称，这一发现很可能给患有麸质不耐受的人的生活带来极大改变，他们一般对食物必须非常小心。
瑞典厄勒布鲁大学的尤利娅·薛尼格教授是该项目的首席研究员，她说：“因为对麸质敏感的人来说，即使是很少量的麦麸摄入都会影响他们，这一补充物能针对残余麦麸发挥作用，食物中的残留麦麸是导致身体不适症状的罪魁祸首。
“研究表明，即使是遵守无麸质饮食的人也有可能在无意中摄入麸质，这在于他们对无麸质饮食遵守得有多严格。”
研究人员给18名对麸质敏感的志愿者食用两片小麦饼干捣碎做成的粥，里面含有麸质。志愿者还吃下大剂量或小剂量的AN-PEP酶，或是对照用的无效药片。研究发现，两种剂量的酶都可以分解胃和小肠里的麸质。
服用酶的参与者比服用无效对照药片的参与者胃里的麸质水平要低85%，十二指肠里的麸质水平最多低87%。
该研究成果将在芝加哥举办的“2017消化疾病周”活动中展示。
薛尼格教授补充说：“该物质可以给对麸质敏感的人更多安全感，比如在他们没有朋友陪伴去某家餐厅的时候，或者是不确定某些食物是否完全不含麸质的时候。”
“我们的结果表明，这种酶可能减少对麸质敏感的人不小心吃下一点麸质时的副作用。我们不是说AN-PEP酶可以让他们能食用含有大量麸质的比萨或者意大利面，但这种酶确实可以在他们不小心摄入麸质的时候让他们感觉好一点。”
她强调说，这种酶没有在乳糜泻患者身上试验过，即使很少量的麸质都会给患这种病的人带来很大伤害。薛尼格教授警告称，即使有这种酶，乳糜泻患者也不应该食用任何麸质。
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