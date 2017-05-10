法国政治老手助阵年轻总统，左膀右臂均为资深大佬

路透社巴黎5月7日刊发米歇尔·罗斯的文章《马克龙内部圈子简介》称，中间派独立参选人埃马纽埃尔·马克龙周日当选自拿破仑以来法国最年轻的领导人，他主要依赖一个30余人的小团队策划其总统竞选活动。但是，最近有不少政治老手加入了其内部圈子，他们可能会在未来政府中出任高级部长之职。
左膀右臂均为资深大佬
里夏尔·费朗 社会党议员，2015年是他带领“马克龙法案”在议会获得通过，他是加入马克龙创建的“前进”运动的最早的一批议员之一。现年54岁的费朗现在是马克龙“前进”运动的二号人物，在竞选总部他的办公室离马克龙的办公室最近。据称，他有可能出任总理。他在接受路透社记者采访时说：“我不仅是埃马纽埃尔·马克龙的同事，我还是他的旅行同伴。”
他出生在法国西南部城市罗德兹，父亲是泥水匠，母亲是售货员。他将工人阶级的背景与在私营行业的经历——使破产的布列塔尼互助健康保险公司起死回生——完美地结合起来，作为前内阁顾问，他对政府的内部工作也非常了解。
茜尔维·古拉尔 这名52岁的欧洲议员通晓四种语言。古拉尔在布鲁塞尔非常受尊重，曾任欧盟委员会前主席罗马诺·普罗迪的顾问。她3月曾帮助安排马克龙与德国总理安格拉·默克尔的会晤，被视为外交部长的热门人选。
古拉尔出生在马赛，毕业于法国最负盛名的高等学府之一法国国立行政学院。
让·皮萨尼-费里 这位经济学家创立了非常有影响力的布鲁塞尔欧洲与全球经济研究所（布吕格尔经济研究所）。2016年，他从法国政府下属的智库辞职，加入了马克龙的团队，并帮助制订经济计划。
热拉尔·科隆 非常受欢迎的参议员，法国第二大城市里昂市的市长。他是社会党主要成员中最早对马克龙表示口头支持的人之一。他是社会党中具有中间派倾向的人之一。
多位要人助推马克龙
让-伊夫·勒德里昂 弗朗索瓦·奥朗德的国防部长是马克龙在社会党中掳获的大人物。69岁的勒德里昂领导了针对西非的伊斯兰极端好战分子的行动，并推动了法国武器出口的繁荣，是奥朗德政府中为数不多的几个受欢迎的人物之一。在推动法国武器出口方面，他做到了其前任所不能的：将“阵风”战斗机卖给了三个国家。
勒德里昂说过，他想集中精力解决其家乡布列塔尼地区的问题，而不是加入马克龙的政府，但可能会出任顾问。
邦雅曼·格里沃 作为马克龙的官方发言人，他利用其敏锐的政治敏感性和机智聪敏的谈吐在媒体中产生了良好的影响。他曾为社会事务、卫生与妇女权利部长玛丽索尔·图雷纳工作。39岁的格里沃的政治生涯始于勃艮第的地方议员，毕业于著名的巴黎政治学院和巴黎高等商学院。
克里斯托夫·卡斯塔内 这名社会党议员曾短暂地担任法国巴黎银行的法律顾问，他是马克龙在早间新闻节目和电视台的主要代言人。在2015年的地区议会选举中，他从国民阵线的主要据点普罗旺斯退选，帮助其有争议的对手成为议会主席，从而把国民阵线的候选人玛丽娜·勒庞的侄女玛丽昂·马雷夏尔-勒庞排除在外。
弗朗索瓦·贝鲁 65岁的贝鲁曾三次竞选总统，均以失败告终，在被马克龙的迅速崛起取代之时，他正在考虑是否第四次参选。
这位前教育部长现任波城市市长，他2月决定加入马克龙的阵营结成同盟时，在民调中给了马克龙有力的助推。许多观察人士猜测，这或许意味着贝鲁可能会获得部长之职，贝鲁在2007年创建了自己的党派“民主运动”。贝鲁是一位天主教徒，20岁结婚，现育有六子。贝鲁还在老家法国西南部的博代尔繁育赛马。
五大战略师各司其职
伊斯梅尔·埃默利安 伊斯梅尔·埃默利安年仅29岁，是马克龙的最高政治策略师。他原本打算在2014年与马克龙成立一家初创公司，不过马克龙随后被奥朗德任命为经济部长。
亚历克西·科勒 亚历克西·科勒曾在马克龙任部长时担任经济、财政和预算部的幕僚长，他有可能会出任爱丽舍宫的幕僚长。
朱利安·德诺尔芒迪 朱利安·德诺尔芒迪是马克龙“前进”运动的副秘书长，负责组建草根支持者网络。
克莱芒·博纳 马克龙担任经济部长时，博纳是马克龙的欧洲顾问，马克龙辞职以来，他还在继续担任这一职务。马克龙今年在与英国首相特雷莎·梅和德国总理安格拉·默克尔会晤期间，博纳如影相随。
西尔万·福尔 西尔万·福尔是马克龙的公关专家。喜爱歌剧。
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