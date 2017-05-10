IMF上调中国经济增长预期 呼吁亚洲警惕未富先老

英媒称，据国际货币基金组织（IMF）称，亚洲的经济增长势头在增强，中国经济的表现必将优于之前的预期。
据英国《金融城早报》网站5月9日报道，在对区域增长前景的最新评估中，IMF上调了对中国和日本经济增长的预测。
IMF表示，今年中国的国内生产总值（GDP）将增长6.6%，比之前的预测提高了0.4个百分点。
中国政府确立的经济增长目标为6.5%左右，是20多年来最低的目标。
与此同时，IMF将对日本今年经济增长率的预测上调了0.7个百分点，因为世界第三大经济体终于开始回暖。
报告称，亚洲区域经济的前景依然“强劲，事实上是全世界最强劲的”，整个地区今年有望增长5.5%。
自金融危机以来，亚洲各经济体的增长步伐超过了世界其他地区。经济合作与发展组织（OECD）指出，由最大经济体（包括多个亚洲国家）组成的二十国集团2016年的产出增长率仅为3.1%，而亚太地区为5.3%。
IMF表示，亚洲各经济体受到中国和日本这两个除美国以外世界最大经济体的提振。
不过，这个颇具影响力的政府间机构指出，经济增长仍面临诸多风险。
中国政府在全球金融危机之后鼓励大量增加借款来维持该国的快速增长。
中国目前正努力推动经济转型，从基于在技术采用方面赶超的“趋同”型增长，转向较发达经济体那种更为成熟的服务型经济。
从更广阔的区域范围来看，IMF提醒说，全球金融状况收紧可能会导致资金撤出亚洲新兴经济体并重返利率较高的发达经济体。
IMF表示，该地区还容易受到贸易保护主义增强的影响。许多亚洲经济体从全球化进程中受益匪浅，但会很容易受到贸易壁垒增加的不利影响。
在肯定亚洲经济增长势头的同时，IMF也呼吁亚洲经济体学习日本的经验，尽早采取措施应对迅速老龄化的人口，警告亚洲部分地区可能“未富先老”。
另据路透社东京5月9日报道，IMF今天在亚太地区经济展望报告中指出，过去几十年亚洲享受了大量人口红利，但是老年人数量不断增加必然给经济增长带来人口“负担”。
报告说：“随着该地区很多地方具有相对较低人均收入的人口迅速步入老龄，适应老龄化社会可能成为亚洲尤具挑战性的难题。亚洲有些经济体正未富先老。”
报告说，预计到2050年亚洲人口增长率将降为零，现在处于顶峰的劳动适龄人口比例未来数十年将逐步下降。报告说65岁以上人口比例将迅速增加，到2050年将达到目前水平的2.5倍。
那意味着，今后30年人口结构问题可能令全球经济年增速减少0.1个百分点。日本面临的挑战尤为艰巨，人口既老龄化又不断萎缩。IMF称过去20年日本的劳动人口萎缩了7%以上。
IMF呼吁亚洲经济体学习日本的经验，及早应对人口不利形势，比如实行可靠的财政稳定计划，提高女性和老年劳动力参与率，彻底改革社会保障体系。
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