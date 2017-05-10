中国银行体系去杠杆加速 影子银行风险有所反弹

英媒称，中国政府对银行系统去杠杆以及限制某些风险活动的行动似乎正在奏效，但是此举也迫使借贷者重返对金融系统构成类似风险的其他融资渠道。
据路透社北京5月9日报道，官方统计数字显示，3月末，银行业金融机构境内同业资产和同业负债余额分别为21.7万亿元人民币和30.3万亿元人民币。影子银行信贷的重要组成部分——银行理财产品的同比增速放慢至19%，比去年同期的增速下降了35个百分点。
银行家说理财产品增长放缓的背景是中国人民银行收紧了流动性条件，这推高了借贷成本，而且首次将表外理财产品置于银行风险水平宏观审慎评估体系之内。
随着去杠杆活动加速，银行间同业拆借利率上升，放贷者的息差受到冲击。据汤森路透统计，人民币7天回购利率——反映市场利率变化的指标——升至2015年年初以来的最高水平。
此前杠杆水平大幅上升，中央政府把限制金融风险列为今年的首要任务，并指示金融监管机构随时掌控动向。
据路透社看到的一份内部文件显示，中国银行业监督管理委员会始终关注银行间同业拆借活动以及银行理财产品，以确定银行是否利用这些渠道掩盖投向亏损的“僵尸企业”或受限领域（比如房地产）的信贷。
小银行在提高资产和利润方面往往比较依赖银行间同业拆借和理财产品，因此它们更有可能受到政策变化的影响。
中等规模的兴业银行在中国金融界被称为“同业之王”。该行将第一季度利润收窄归咎于同业负债的成本“大幅提高”。
兴业银行表示，该行第一季度同业投资减少了1156亿元，同业负债减少了近1700亿元。
虽然这些数字表明政府的政策正在改变银行的行为，但是并非所有变化都令人欣喜。
中国人民银行统计数字显示，第一季度，中国影子银行活动的常见形式——信托贷款、委托贷款和未贴现的银行承兑汇票——增加了两万亿元以上，是去年同期的四倍以上。
报道称，穆迪投资者服务公司的一位助理分析师说：“有迹象表明限制整个银行体系加杠杆活动的监管措施出现了意料之外的后果，具体而言就是复活了此前被监管限制的‘核心’影子银行活动。”
穆迪公司说，来自房地产部门、地方政府融资平台以及深受产能过剩困扰的行业的借贷者，均面临着获得传统银行贷款渠道缩小的问题，它们被迫采用信托贷款。
龙洲经讯的分析师陈龙说，未来6至12个月，监管政策变化可能进一步收紧国内流动性。他说，这将对国内股票和债券市场构成短期风险。
他说，经过多年野蛮发展，影子银行的规模已经如此之大，以至于决策者不得不小心翼翼，以防力度过大的限制措施导致金融危机。
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