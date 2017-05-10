恐怖主义、失业问题、议会选举……马克龙面临多项紧迫挑战

外媒称，尽管盟友和一些前对手表示愿意与埃马纽埃尔·马克龙展开紧密合作，但今天有紧迫事务提醒他，作为法国的下一任总统，他将面临挑战。
据路透社5月8日报道，德国总理安格拉·默克尔在柏林的新闻发布会上说：“马克龙肩负着无数法国人、无数德国人和整个欧洲的希望。”
有人建议，德国应该采取更多举措支持欧洲经济，比如从伙伴国进口更多商品以减少本国的巨额贸易盈余。尽管默克尔承诺将帮助法国解决失业问题，但拒绝了上述建议。
欧盟委员会主席让-克洛德·容克直率地表示：“就法国而言，有个特殊的问题……法国的支出过多，而且是在错误的领域支出过多。这样做是没有效果的。”
报道称，马克龙以66%的得票率获胜后，欧元对美元的汇率从持续半年的高点上下跌。自从他4月23日在第一轮投票中获胜以来，欧元已经升值约3%，不少投资者从中获益。
法国的经济问题（尤其是高失业率）拉低了即将离任的社会党总统弗朗索瓦·奥朗德的支持率，以致他决定不再竞选连任。
奥朗德与马克龙出席了在凯旋门无名烈士墓举行的欧洲胜利日和纳粹投降的纪念活动。他说：“今年，我希望马克龙和我一起出席活动，为的是把火炬传下去。”
报道称，在巴黎其他地区，势力强大的法国总工会组织1500多人举行游行，抗议马克龙拟议中的放宽劳工法的举措。
5月14日宣誓就职后，马克龙将成为自拿破仑以来最年轻的法国领导人。他面临的紧迫挑战就是在6月的议会选举中获得多数，因为只有这样才能实施他制定的减少政府支出、增加投资、改革税收、劳工和养老金制度的计划。
据日本《朝日新闻》5月9日报道，在法国总统选举中，马克龙以极大优势战胜极右翼政党“国民阵线”候选人玛丽娜·勒庞当选新总统。
马克龙主张亲欧盟，阻止了正在崛起的“本国优先主义者”成为领袖。他将修复民众的分裂状态，谋求团结。他面临的第一个考验就是6月的国民议会选举，上台伊始就道路艰难。
报道称，作为“国家的守护者”，马克龙必须面对的第一个课题就是反恐对策。马克龙7日晚发表胜选后首次电视讲话，称“法国正站在反恐最前沿”。就在总统选举第一轮投票前，在香榭丽舍大街旁发生了警察被枪击死亡事件。2015年11月巴黎连环恐怖袭击后持续的紧急状态令，似乎迟迟难以解除。
选民最关心的事情还有，如何解决高达10%的失业率问题。7日晚，听完马克龙胜选讲话的北非裔技师纳赛尔说，“如果马克龙的经济运作失败，5年后，国民阵线可能会赢得政权”。
8日下午，工会在巴黎共和国广场组织了反对国内制造业空心化的示威活动。示威者高呼“马克龙是资本家阵营的总统”等口号。
为了专心应对堆积如山的课题，马克龙希望在6月的议会选举中赢得过半数选票，以巩固执政基础。但是，马克龙成立“前进”运动仅仅一年。总理候选人和部长候选人也还不明朗。在577个选区中，注册候选人只有14个。要动摇两大政党的地盘并非易事，恐怕还要“看运气”。
报道称，根据哈里斯互动调查公司7日发布的民调，对于法国人在获悉马克龙胜选后的心情问题，回答“担心”的最多，高达32%；回答“兴奋”的占13%；回答“信任”的占26%。从中可见，民众对马克龙的支持带有消极意味。
对于在社会问题上袖手旁观的精英们，民众现在甚感不满和愤怒。如何平息民众的情绪，作为“精英”的马克龙面临沉重课题。
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