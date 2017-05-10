菲美“肩并肩”军演首次避开南海 外媒：菲不想惹怒中国

外媒称，美菲“肩并肩”例行联合军演开幕式8日在马尼拉的菲军司令部举行。在与盟国美国保持距离的同时向中国靠近的菲律宾总统杜特尔特去年9月曾宣布将终止联合军演，但在将重点从军事训练转向紧急救灾和人道主义援助后，军演今年继续实施。
据共同社5月8日报道，日本自卫队及澳大利亚军队也将参加演习，将于19日结束的此次演习将在菲律宾各地展开。菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳在开幕式上表示：“希望使演习成为构筑和平的手段。”美国驻菲大使金成称“无论哪个国家都无法单独应对困难”，从而强调了同盟的重要性。
报道称，“肩并肩”是美菲两军举行的最大规模的联合军演，近年主要考虑到中国在南海的活动，去年还曾在菲律宾与中国等存在主权争议的南沙群岛附近的巴拉望岛举行登陆演习。此举被认为有牵制中国的目的，但此次将不再进行类似演习。
据菲律宾《商报》网站5月8日报道，菲律宾国防部长洛伦扎纳7日说，2017年“肩并肩”演习的场地不包括南海是要避免引发争端区域的紧张局势。
洛伦扎纳说：“军演的重点是在人道主义与灾难应对、反恐，以及其他关于这些方面的训练。但没有别的了，杜特尔特总统不希望与近邻敌对。”
报道称，这是“肩并肩”军演首次放弃把南海作为军演场所。
另据法新社5月8日报道，菲律宾和美国8日在马尼拉启动年度联合军事演习，但由于菲总统杜特尔特亲近中国和俄罗斯的姿态，菲美军演的规模有所缩小。
8日拉开序幕的“肩并肩”联合演习将持续12天，参加演习的部队人数不到2015年演习的一半。当时主政的是杜特尔特的亲美前任阿基诺三世。
报道称，演习的重点也不是提升菲律宾的海上防御能力，尽管这是此前数年演习的重点项目，曾被广泛视为对与菲律宾在南海有主权争议的北京的一种力量展示。
杜特尔特放弃了阿基诺三世在领土争议问题上强势挑战中国的政策，转而寻求与北京建立更紧密的经济、政治和军事关系。
尽管特朗普就任后美菲关系回暖，但杜特尔特继续表示更倾向于与中国和俄罗斯建立更紧密的关系。
报道称，杜特尔特将于本月中旬再度访问中国，预计他本月还将访问俄罗斯并与普京会晤。
杜特尔特上周表示，他可能会因为太忙而无法接受特朗普向他发出的访问华盛顿的邀请。
过去几次“肩并肩”军演包括在南海附近联合开展的大规模联合演练。
菲美军演行动负责人在开幕式上说，今年演习的重点将只是反恐和救灾项目，将有2600名美军士兵和2800名菲军士兵参加。
在2015年的“肩并肩”军演中，双方参加演习的士兵总数为约1.2万人。
今年军演的美方导演劳伦斯·尼科尔森中将说，美军希望未来此项军演可以再度升级。
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