狗血剧！大妈网恋被骗60余万发现对方是女婿

扬州的秦阿姨平时喜欢网聊，虽然一把年纪却怀有一颗少女心。一年前，她在网上认识了一个叫"铁汉柔情"男子，并产生了感情。短短9个月时间，秦阿姨被骗取60多万。
但是她万万没想到对方竟然是自己的女婿！
就在前不久，秦阿姨的老公老王被邻居催债，说秦阿姨和他借了两万块钱，而且陆陆续续老王接到很多朋友的电话，发现老伴秦阿姨在外面借了不少钱。随即，老王找秦阿姨质问，秦阿姨才说了实话，在外面一共借了40多万，全都给了自己在网上认识的一个男人。
一年前，她在网上认识了一个网友叫"铁汉柔情"，两人一见如故。"铁汉柔情"告诉秦阿姨，自己的真名叫"周成"，今年56岁，在广州开了家贸易公司，做的还不错，通过聊天，秦阿姨发现和这个老周有很多共同语言，对方也告诉她，他什么也不缺，唯一美中不足的就是和自己老婆感情不好，所以一个人在外面打拼很孤独。一个需要激情，一个需要真爱，两人产生了感情。
在一次的聊天中，老周和秦阿姨说认识秦阿姨的女婿樊刚，觉得两人真的很有缘分。为了表示自己的真心，老周主动提出要回家和老婆离婚，秦阿姨很感动，对老周深信不疑。
为了让老周尽快离婚，秦阿姨在半年的时间里，给老周汇了将近40万，这些钱除了自己多年存的私房钱外，都是秦阿姨和别人借的钱。
没过多久，老周说终于和老婆离了婚，但是想把公司留下来，需要将公司股份折合成钱，还差20多万。秦阿姨被爱情冲昏了头脑，趁老王不在家的时候，将家里存折的20多万也给了老周。
秦阿姨的老伴说，秦阿姨之前是有过"前科"的。之前在网上认识过一个卖床垫的，被骗了5万多，还准备跑到武汉和网友见面，幸好被女儿及时制止了。
经女儿查证，发现骗她妈妈的那个帐号正是自己的老公樊刚平时登陆的帐号。樊刚对此却矢口否认，等到被警方抓捕，樊刚才对此事供认不讳。
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