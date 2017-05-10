详讯：文在寅确认当选韩国总统

首尔5月10日电，韩国中央选举管理委员会10日凌晨发布的计票数据显示，共同民主党候选人文在寅确认在第19届总统选举中获胜，当选新一任总统。
截至当地时间10日凌晨2时45分左右，在已统计的88.7%的选票中，文在寅得票率为40.3%，排在第二位的自由韩国党候选人洪准杓获得25.0%的选票。文在寅得票率的领先优势已超过尚未统计的选票比例，确认当选。
文在寅9日深夜在首尔光化门广场发表演讲时说，自己将与国民手牵着手，为了韩国的未来一起前进。
此前，文在寅的主要竞争对手洪准杓以及国民之党候选人安哲秀，先后表示愿意接受选举最终结果。
对于文在寅当选，首尔选民吴辉石在接受新华社记者采访时说，他“有很多期待”，但清楚新总统将面临重大而困难的课题，自己将会“耐心给予支持和等待”。
本届总统选举投票于当地时间9日6时至20时举行，共在全国设立13964个投票站。选举委员会10日凌晨的初步统计数据显示，本次选举投票率为77.2%。
这是韩国1987年改宪以来首次在总统缺位状况下选举总统。本届选举共有15名候选人登记，其中两人在竞选最后阶段退出。
按照计划，当选总统将没有过渡时间，在10日获得选举委员会确认书后立即获得职权，堪称火速上岗。
文在寅1953年出生，在前总统卢武铉执政时期历任青瓦台首席民政秘书官､市民社会首席秘书官以及秘书室室长等职。2012年，文在寅首次参加总统选举，但以微弱差距败给竞争对手朴槿惠。
韩国1987年改宪实行总统全民直选制，总统任期5年且不得连任。
由于前总统朴槿惠遭弹劾罢免，本届韩国总统选举由原定的今年12月提前至5月9日举行。(新华社)
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