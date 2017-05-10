美欲投75亿美元提升驻亚太军力 美媒：需证明不针对中国

美国《华尔街日报》网站5月7日报道称，五角大楼已赞成一项未来五年投资近80亿美元升级军事基础设施、增加演习以及增派军队和舰船的计划，该计划旨在加强美国在亚太地区的存在。
这一努力被支持者视为一种更明确地表明美国对该地区负有承诺的方式。此间，华盛顿在应对愈发微妙的朝鲜半岛局势，这是其在该地区的首要安全关切。
特朗普政府目前仍在制定涉及范围更广泛的亚洲政策。特朗普政府此前已基本上摒弃前总统贝拉克·奥巴马推行的所谓“转向亚洲”的政策，批评人士称，该政策在资源及军事力量投入上乏力。此外，特朗普还放弃支持12个国家达成的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）。
报道称，鉴于唐纳德·特朗普总统近来向中国主动示好，要推行任何旨在扩大美国在亚洲军事存在的计划，最终可能都需采取措施安抚北京，以表明新军事措施不针对中方。
这项被称为“亚太稳定倡议”的提议，首先由亚利桑那州共和党籍参议员约翰·麦凯恩提出，后获得多位国会议员的支持，国防部长詹姆斯·马蒂斯和美国太平洋司令部司令哈里·哈里斯也表示原则上支持。但支持者尚未制定这项涉及资金达75亿美元的计划的具体细节。
麦凯恩在4月举行的一场听证会上对哈里斯说：“这项计划可提升美军的实力，方法是通过针对性拨款调整我军在该地区的态势、提升与作战有关的基础设施、增加演习、前置部署装备，以及打造与盟国和伙伴国的战力。”
麦凯恩的发言人达斯廷·沃克在一份电子邮件中称，通过推行该计划，可使美国在该地区的态势更具“前倾性、灵活性、适应性和威力”。
支持者将该计划比作亚洲版的“欧洲安全保证倡议”。“欧洲安全保证倡议”是在2014年俄罗斯对乌克兰实施干预后启动的，美国在今年的预算中为该倡议拨款34亿美元。
但支持者们尚未阐明打算如何获得拨款。特朗普政府已要求在本财年增拨防务开支，当前还在寻求为2018财年增拨540亿美元资金。
一些美国官员和国会工作人员表示，至于这项新的亚洲计划马上能获得多少资金，目前尚不明了，他们给出的原因是联邦预算审议工作具有很多不确定因素。但他们也指出，这笔开支会在未来五年内拨出。
马蒂斯对该计划的有关理念表示支持。他在最近举行的一场国会听证会上说：“我还不完全了解参议员麦凯恩提出的这项计划的具体细节，但我支持他所概述的主旨思想以及他对该地区的重视。”
五角大楼发言人加里·罗斯表示，国防部“原则上支持”麦凯恩的提议。
罗斯在一份声明中说：“亚太地区对美国来说是重中之重，国防部致力于确保美军的能力和战备状态达到尽可能高的水平，这样才能应对该地区不断变化的挑战。”
在奥巴马任内担任负责亚太事务的助理国防部长的凯利·马格萨门表示，如果用于特定目的并融入范围更广泛的美国对亚洲政策，该计划就可能有价值。
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