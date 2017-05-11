朝驻英大使称朝不会停止核试

【英国广播公司网站5月 10日报道】朝鲜外交官员向英国媒体表示，朝鲜将在领导人认为适当的时候进行第六次核试验，不会因制裁和军事威慑而停止核试验。
新上任的朝鲜驻英国大使崔日(音)接受英国天空新闻频道采访时称：“关于第六次核试验:我不知道它的时间表……”
“不过，我能说的是，核试验将在我们的最高领导人金正恩所选择的时间和地点进行。” 朝鲜半岛地区的紧张局势近期有所加剧， 朝鲜和韩国均进行了军事演习。
美国向该区域派遣了军舰，并于不久前往韩国部署了争议巨大的反导系统。
崔日告诉天空新闻，美国的军事威慑不会令朝鲜停止发展核武，因为发展核武目的正是为了应对美国的攻击。
天空新闻引述崔日的话说:“如果我们害怕的话，”可能根本一开始就不会进行核试验或者发射弹道导弹。”
“如果美国攻击我们，我们的军民完全有准备回应任何类型的攻击。”
崔日指出，美国不可能先发制人攻击朝鲜，因为美国一有军事打击朝鲜的迹象，朝鲜就会把美国在朝鲜半岛地区任何有战略意义的设施 “变成灰烬”。
他还表示，联合国的制裁措施是“双重标准”的体现，在国际法中没有根据。
他声称，联合国在过去60年里一直在制裁朝鲜，因此制裁不会影响朝鲜发展核武器的雄心。“制裁没有任何法律依据，我们不会理会它，也不接受。
朝鲜周二选出新任总统文在寅，取代被弹劾的朴槿惠。文在寅的政策主张更倾向于与朝鲜修复关系和进行谈判。
英国广播公司记者此前曾分析称,假如朝止核试，美国将需要在本届总统任期内解决朝核问题。
观察人士认为，朝鲜半岛局势导致战争的风险仍然较小，不过,美韩在阻止朝鲜发展核武器的问题上态度明确，但朝鲜似乎在这条路上已越走越远。
【韩联社首尔5月10日电】韩国统一部在新任总统文在寅就任首日表示，朝鲜若选择此时核试，将是极其愚蠢的做法。
统一部发言人李德行10日在例行记者会上就朝鲜驻英国大使接受天空新闻频道采访的内容表示,正如新总统文在寅在竞选期间反复强调的那样，朝鲜如果执意进行核试验，韩朝间就不会有包括对话在内的任何举措。
李德行表示,朝鲜驻英大使的此番言论与朝鲜去年进行第五次核试验后所发表的主张大同小异，但这并非意味着朝鲜即将进行核试验。他强调，朝核问题应和平解决，全体国民一致认同，要继续致力于和平统一。
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