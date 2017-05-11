马克龙走路姿态有深意 效仿戴高乐重塑独行者形象

西媒称，夜幕降临，一个人独自走在黑暗中。他步伐坚定地朝着在卢浮宫广场期待已久的人群走去。几分钟后，他奇迹般地变成了法国总统，这个人就是马克龙。法国前总统戴高乐曾说，总统选举就是个人与人民之间的碰撞与会面。而在获悉胜利消息的那个晚上，马克龙亲身实践了戴高乐将军的这句话。
据西班牙《国家报》网站5月8日报道，在爱丽舍宫举行宣誓就职仪式前，马克龙及其团队举行了半官方庆祝仪式。这场庆祝活动看似早有精心准备，绝非临时举行。符号学家纷纷站出来表示，马克龙走路的这个镜头富有深意，寓意着他从候选人走向总统宝座。戴高乐的话早就说明，大选是一个人的大选。如今马克龙也孤身走进了权力的迷宫。
马克龙独自走路的的形象来源于法国文化，至少是著名思想家卢梭之后的法国文化。卢梭早在18世纪就时常自省，懂得如何在喧嚣的闹市中反省自己。后来法国文豪波德莱尔也曾在诗歌中多次描述独行者的形象。法国政治也痴迷于这种形象。在香榭丽舍大道上的戴高乐像就呈现出步行的姿态。独行者的形象深深扎根于法国文化当中。
巴黎理工大学政治学教授樊尚·马蒂尼表示，统治者的孤独早在中世纪的文献中就可体会，如今在法兰西第五共和国尤其受到推崇。独行者的形象寓意着，国家元首领导着政权，而这就是戴高乐模式。马克龙希望在第一次演讲时重塑独行者的形象。
然而，马克龙并不是唯一这么做的法国总统。1990年法国前总统密特朗退休后公开的照片都是独自在沙滩上遛狗，更不用说他在位时给自己树立的形象。1981年密特朗曾前往巴黎的先贤祠参加揭幕活动。在支持者的前呼后拥中，他通过拥挤的人群，将一切喧闹被留在了身后。这时候响起了《欢乐颂》，密特朗独自一人走进先贤祠，只给人们留下了一个孤独的背影。当时他的摄像师塞尔日·穆阿提在看过马克龙的演讲之后表示，那情那景似曾相识。但他觉得马克龙借鉴得很好。他说：“这是法国独创的仪式。法国人需要这样的统治者形象。”
报道称，马克龙的胜利之夜或许让人觉得独行者的形象回到了法国政坛。但实际上，这种形象从未离开过。2011年萨科齐在支持率低迷时期前往阿尔卑斯山区纪念法国抵抗运动时留下过孤身一人的照片。即将卸任的奥朗德也曾在荣军院被拍下类似的形象。或许马克龙已经从前任身上吸取了教训，所以在尚未登上总统宝座时，就向法国人民展现出一个大权在握的孤独统治者的形象。
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