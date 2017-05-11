中国千禧一代用APP海外购房，向往空气更好的城市

美媒称，中国西部城市乌鲁木齐的商人郑小黑（音）甚至都没去看一看就出手进行了第一笔海外房产投资。
据美国《华尔街日报》网站5月9日报道，3月，29岁的郑小黑用自己的智能手机和一款名叫“有路”的应用软件，花了大约65万元人民币购买了泰国的一间公寓房。
他说：“这主要是因为我对泰国印象很好。”
报道称，两年前在北京成立的“有路网”主要面向特定的购房群体：寻找海外房产的中国千禧一代。
根据汇丰银行最近进行的一项调查，大约70%在1981年至1998年间出生的中国千禧一代拥有住房，这一比例在9个国家的受访者中排在首位。中国父母经常用孩子的名字买房，准备给孩子将来结婚成家，可能导致了这一比例的升高。
然而，越来越多的中国千禧一代想要购买海外房产。北京咨询公司“青年志”的首席运营官凯文·李认为，这个比例不高，仅有个位数。不过他表示会继续增长。
原因何在？千禧一代希望防范人民币贬值，在空气更干净的城市找到买得起的住房，将来让孩子留学时住。过去一年，中国大城市房价飙升。
有路网说，它的月活跃用户约80%年龄在20岁至39岁之间，有两万名用户购买了或正在购买海外房产。类似的房地产平台“居外网”估计，它的买家大约30%-40%为千禧一代。
报道称，在北京和旧金山设有办事处的心元资本公司投资了有路网。心元资本公司的创始人郑博仁说，有路网的一个卖点是，它的目标群体是懂技术且对跨境投资感兴趣却“不知道如何开始”的年轻中国买家。
在中国政府担心货币贬值严控资本外流之际，海外投资并不容易。中国公民每年转到国外的资金不得超过5万美元，而且不得用这笔资金购买海外房产。
然而，美国罗森咨询集团的合伙人阿瑟·马尔贡说，政府加强控制“拖慢却没有阻断”对美国房产投资的猛增。
有路网首席运营官王皓说：“政府越是限制，人们越想向海外投资。”
人们往往避开换汇规定，比如通过亲朋好友集资，分别将资金打入海外的银行账户。还有，在国外学习或工作几年的中国公民可能在其他国家已经拥有银行账户，而那些海外资金不受中国政府的控制。
在多伦多留学的19岁大学生艾伦·王（音）来自深圳。他说他在加拿大开有一个银行账户用于教育开支。这个账户现在还可以用来购买房产。他和家人考虑今年夏天花大约100万加元（约合504万元人民币——本网注）购买一套住房。他说，为此，要让亲友把钱打到他的账户上。
有路网称，用户支付定金来保留购买住房的权利。这笔钱将直接从买家的银行账户转给海外的开发商。有路网说，它的手机应用程序不进行跨境交易。
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