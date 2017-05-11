马来西亚首相纳吉访华5天．将会习近平和李克强签协议

马来西亚首相纳吉将在明日抵达中国展开为期5天的访华行程，与中国国家主席习近平、中国国务院总理李克强、阿里巴巴集团主席马云进行会面，及出席14日及15日举行的“一带一路国际高峰论坛”。
马驻中国大使再努丁今日于北京中国大饭店召开新闻发布会表示，纳吉与夫人罗斯玛乘坐的专机预计于周五清晨6时30分飞抵杭州萧山国际机场。
阿里巴巴总部晤马云
纳吉将在当天上午前往阿里巴巴集团总部会晤马云，并见证马来西亚数子经济机构（MDEC）与杭州市政府及阿里巴巴集团签署的谅解备忘录；浙江省委书记车俊也将当日设午宴款待纳吉。
随后，纳吉会在下午飞往北京，并预计在傍晚4时30分抵达北京国际机场。
纳吉于周六在北京的行程包括会见中国国家主席习近平，并与中国国务院总理李克强进行双边会议。
两国政府预计也会在本次会议上达成签署或交换数项谅解备忘录的协议。
将于本周日及下周一（14至15日）举行的“一带一路”国际合作高峰论坛主要活动包括开幕式、领导人圆桌峰会和高级官员会议3个部份，并举行6场平行主题会议，重点将围绕在基础设施、产业投资、经贸合作、能源资源、金融合作、人文交流、生态环境和海运合作等8个方面进行研讨交流。
纳吉除了会在论坛上发表关于基础设施发展，促进贸易，金融一体化和债券等问题的演说外，预计也将会和几几位领导人举行双边会谈，讨论双边合作和共同关心的问题，进一步加强和促进两国现有的双边关系和经济合作。
再努丁表示，中国自2009年起已经连续7年成为马来西亚最大的贸易伙伴。自2009到2016年，双边在2016年的贸易总额较2015年增加4.4%，达2409.1亿令吉，对中国出口和进口贸易也分别增长了2.9%和10.1%。
2017年截至2月为止，马中两国的贸易额也较去年同期增长了28.6%，达到431.4亿令吉；而整体出口和进口总额则分别增长了21.6%（249.9亿令吉）和39.6%（181.4亿令吉）。
第7次访华
这是纳吉自2009年上任首相以来第7次访华；去年11月，纳吉曾官访中国，为马中私人界签署了14项总值1440亿令吉的商业谅解备忘录和协议，创下马中有史以来最高的投资数额。
陪同纳吉本次出访中国的内阁部长及官员包括交通部长廖中莱、首相署部长魏家祥及阿都拉曼达兰、第二国际贸易及工业部长黄家泉、农业及农基工业部长阿末沙比里、旅游部长纳兹里、财政部秘书长莫哈末依尔旺、马来西亚皇家关税局总监苏博马廉、马六甲州首席部长依德里斯哈伦、柔佛州务大臣莫哈末卡立以及砂拉越首席部长阿邦佐哈里等人。（星洲日报）
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