马克龙在大选中获胜：这意味着，法国人不仅将拥有一位新总统，还总算有了一位第一夫人。布丽吉特·特罗尼厄会向世界展现另一种法国风情。
自从瓦莱丽·特里耶韦莱2014年与奥朗德分手后，法国人三年都没有第一夫人了。如今,“共和国前进”运动领导人马克龙胜选，他的妻子布丽吉特将在爱丽舍宫占据一席之地。这位不同寻常的女人已经连续数月吸引着所有关心法国大选进程者的目光：睿智、迷人、精力充沛。她几乎比之前的法国第一夫人都年长(除了雅克·希拉克的夫人贝尔纳黛特·希拉克之外)。 以64岁的年龄，兼具优雅与奢华的布丽吉特成了法国时尚的新偶像。
布丽吉特有着古铜色的肌肤和一双大长腿，着装风格更像模特，而不是女教师。近年来，其造型彰显她对迷你裙、紧身牛仔裤和奢侈品配饰的喜爱。
近几个月来，媒体逐渐开始关注布丽吉待的衣品。原因并非仅仅在于这对夫妇不一般，还在于布丽吉特展现了出色的品味和对美好衣服的热爱。她看上去简约而雅致，还似乎并未刻意花费力气。这正是法国时尚的风格：轻松、慵懒、漫不经心，仿佛时随意抓了手边的一件衣物就穿上了。
布丽吉特不会在着装上用力过猛：紧身牛仔裤、吊带背心、开衫、平底鞋和大容量的包包，都是法国女人喜欢的样式，搭配起来很自由、无压力。布丽吉特也不拒绝奢侈品牌，穿过路易威登套装，拎过该品牌的包。品牌当然也投桃报李：路易威登集团总裁德尔菲娜·阿尔诺帮助布丽吉特在公开场合现身前挑选衣服，该集团贵宾服务部门还将衣服借给布丽吉特，当然只是短期借出。
布丽吉特并不关心人们会说什么,只穿自己喜欢的。在4月初的总统候选人辩论会上，布丽吉特表现得轻松大胆,也许应成为全世界女政治家效仿的榜样。
一般来说,出席这样重要的场合，本该穿某些优雅而保守的衣物，但她却穿了紧身牛仔裤、有设计感的套头毛衣和丈夫的外套，踩着一双蛇纹细高跟鞋。这个造型让她看起来落落大方，非常自信。这是风格的最佳体现：突破定规，展现自我。
法国人对布丽吉特的观感如何? 一名法国女性说:“她不像一般的老奶奶，但也无力打扮成30岁。”不过，大多数法国人对布丽吉特持正面评价。另一位民众说:“她体现着摇滚精神。她没有说：“我63岁了，因此我不能穿短裙。” 12厘米的高跟鞋、无袖裙装和皮裤——她什么都敢穿。她是一个不寻常的女人。”
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