黑暗历史成为法国大选的核心?

法国人有一个说法是“永远不会过去的过去”。
法国今年的选举证明了这个说法——法国著名历史学家亨利·鲁索发明了这种说法——非常具有先见之明。法国在大屠杀中的合谋举动以及殖民罪行一直是这次总统大选中的决定性主题。当选民们周日开始投票时，他们将要选择的不仅是对法国历史有完全不同解读的两个人，而且也是对未来有截然相反的愿景的两个人。
最后一轮投票中的两位候选人埃马纽埃尔·马克龙和玛丽娜·勒庞在许多方面都截然不同。作为前投资银行家的马克龙是巴黎以及学术界精英眼中的宠儿，是一个超越民族偏见的欧洲的孩子气助手。作为强硬的民族主义者的勒庞则倡导经济保护主义和关闭边境。但是，这两人最大的对立体现在历史问题上，在漫长而激烈的选举过程中，历史一直是他们频繁谈及的问题。
勒庞宣称无需为历史担责
对于玛丽娜·勒庞——她的父亲让-马里·勒庞一再将纳粹毒气室贬为“历史细节”问题来说,过去没有什么值得惭愧的地方。上个月，她在国家电视台说,法国对于大屠杀期间在巴黎发生的一次臭名昭著的围捕行动不承担任何责任。当时法国当局逮捕了大约1.3万名犹太人，而且很快将这些人驱逐出境，导致这些人死亡。
二战期间，有大约7.6万名犹太人被从法国驱逐到纳粹集中营。大多数人再没有回来。勒庞说:“如果真要承担责任,那也是当时执政的人承担。这不是法国的问题。”
整个2017年的竞选中，否认大屠杀和修正主义说法一直像阴影一样笼罩着勒庞的国民阵线党。3月初，该党一位官员在尼斯被摄像机拍到说“没有所谓的大规模杀戮”。4月底，勒庞在竞选最后阶段任命的国民阵线副主席让-弗朗索瓦·哈尔克据说曾在2000年的一次公开采访中说，纳粹从来没有利用齐克隆B毒气杀死数百万的犹太人和其他人。
马克龙呼吁政府正式道歉
与之相反，马克龙则冒着巨大政治风险选择直面法国历史上的黑暗过去，特别是殖民主义历史。有人说，这一战术与他早年间作为已故法国知识分子保罗·利科的助手有关，他的工作经常要研究历史和记忆中的交叉部分。
马克龙在竞选期间还做出了颇具争议的一项决定，他于2月份访问法国曾吞并了132年之久的阿尔及利亚，并呼吁法国政府为其作为殖民者的罪行正式道歉，特别是在1954年至1962年阿尔及利亚争取独立的残酷战争期间的罪行。马克龙在几天后的一次采访中说,法国在这场战争中的历史在今天代表着堪称“反人类罪”的“罪行和野蛮行径”。
法国研究殖民阿尔及利亚这段历史的著名专家、巴黎国家移民历史博物馆的创建人之一本杰明·斯托拉在一次采访中说，对马克龙的说法的强烈抗议凸显了过去的幽灵仍然存在,至少在这次大选中。
斯托拉说，如今法国社会的许多问题来自于法国的殖民历史，以及法国政府让来自曾经广阔的法兰西帝国各地的移民融入的努力。
历史记忆也是政治
今年的大选被普遍认为是具有历史意义的一次选举,两位主要候选人代表的政党来自于自1958年就统治这个国家的中左翼和中右翼政党之外。许多人甚至曾考虑这次选举在多大程度上代表着对戴高乐设想的中央集权论模式的背离，然而对于有些人来说，国民阵线在总统大选中获胜的可能性并非一种新趋势。研究法国法西斯主义的著名历史学家泽夫·施特恩赫尔说，2017年勒庞取得胜利“将是一场反启蒙、反自由的革命”。
对于最近在特朗普总统实行“旅行禁令”期间在美国被拘留的鲁索来说，法国大选中众多利害攸关的问题之一就是记忆政治，在一个融合了众多移民经历的多样化社会中，这个问题变得尤其复杂。
他说：“共和国的下一位总统面、临的主要挑战将是设法找到一种融合不同记忆的方式，更重要的是这是截然不同的记忆。”（华盛顿邮报）
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