德媒：中国阻挠食品进口

中国为食品进口设立新障碍：自今年10 月起，进口的每根面条、每块饼干以及每颗糖果都必须提供来源国官方出具的符合中国规定的征明。这是一个实际上无法满足的要求。因为德国或其他国家政府部门必须证明这些商品“符合中国法律、法规以及中国国家质检总局制定的标准”。但商品来源国并不存在这样的政府机构——必须专门为此设立。
这一要求在国际上非常罕见并且极具歧视性，以至于外交人士认为这纯属贸易保护主义。中国最大的贸易伙伴美国、欧盟和日本驻华大使紧急致信中国当局:“我们认为，这些措施将导致艰难且复杂程序的产生，有时并不明显有助于提高食品安全。”
在德新社驻北京分社拿到的这封信中，各国大使呼吁“以国际标准为基础制定措 施”。他们也警告不要给食品和农产品贸易造成损害。在欧盟看来，中国的新规是与中共当局的主张形成鲜明对比的众多官僚主义贸易壁垒的最好例证。
虽然中国在1月份的瑞士达沃斯世界经济论坛上树立了全球化先锋的形象,但中国并未消除自己的贸易壁垄。“我们对中国领导人关于中国将继续开放和反对贸易保护主义的承诺表示欢迎，一名欧盟外交官说，“可惜相关部门的行动仍明显落后。”在即将于布塞尔举行的中欧峰会上，这一争端将成为议题。
“中国在最近几年并未大幅降低非关进口壁垒，”德国驻华大使柯慕贤在英国《金融时报》中文网撰文称,“甚至在关键领域还有所提高。食品进口或许是最突出的例子。” 中国要求的食品安全认证可能会使中国“与所有欧洲伙伴的贸易关系倒退。”还有其他例子让人怀疑中国本土厂商受到保护，因为中囯近半数从业者来自农业领域。比如，一个欧洲肉类出口商在递交申请10年后仍在等待 注册;只是更改官方许可上的邮编,“在其他国家也就两分钟，但在中国需要两年”。“这不是行政无能，而是一项明确的战略。”
中国的法律体系不透明。职责范围相互重叠。有时候规定还可以肆意运用。曾有一家法国企业因为两年前的一次实验室调查而突然被撤销进口许可。
仅德国就有三分之一对华出口农产品或价值约为6亿欧元的商品受到波及——大多来自中小企业。尤其令外交官们感到愤怒的是中国试图离间欧洲人。“令我们惊讶的是，中国在与欧盟进行正式谈判的同时却给有良好政治表现的欧盟成员国搞例外,”一名外交官说， “实际上，中国试图在这件事上分裂欧盟。”（德国《每日镜报》）
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost