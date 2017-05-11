日本等11国决定继续推动TPP 美国：不会回头

在特朗普政府的“美国优先”政策导致亚太国家召开的一次会议呈现紧张气氛的时候，日本及跨太平洋伙伴关系协定（TPP）其他成员今天达成一致：即使没有美国参与，也要继续推动这项贸易协议。
据路透社河内5月21日报道，在亚太经济合作组织（APEC）贸易部长会议上，全球贸易谈判乱象一览无遗。因美国反对联合声明中写入反对贸易保护主义的措辞，会议未能就常见的联合声明取得一致意见。
此次在越南河内召开的会议是美国总统唐纳德·特朗普推翻旧秩序以来规模最大的一次贸易会议。特朗普认为多边自由贸易协议牺牲了美国的就业机会，因此他希望重新谈判新的协议。
此次会议期间，TPP的其余11个成员同意探讨如何在没有昔日领袖美国参与的情况下继续推进协议的实施，一定程度上是希望华盛顿重新考虑退出协定一事。
美国新上任的贸易代表罗伯特·莱特希泽说美国不会回头，而且他认为美国会与该地区的国家达成一系列双边协定。
莱特希泽发表声明指出，自由贸易需要解决已经导致美国在该地区出现“巨额贸易失衡”的“扭曲贸易措施”的问题。他可能是指中国的贸易顺差，2016年中国对美贸易顺差接近3500亿美元。
这位69岁的里根时代的贸易谈判人员说：“我希望与贸易伙伴共同努力，拓展美国出口市场准入，解决长期存在的不公平贸易现象。”
虽然TPP成员仍继续维持此贸易协定，但它们未能全力以赴致力于立即着手达成一项成员视之为能够遏制日益在该地区占据主导地位的中国的协议。
新西兰贸易部长托德·麦克莱说：“我们专注于探索如何以11个国家继续推进协议实施。”
最大的挑战之一就是留住越南和马来西亚。两国已签署协议，承诺进行重大改革，以获得更大的美国市场准入。
马来西亚国际贸易和工业部长穆斯塔法·穆罕默德说：“我们需要确保我们的利益受到保护，而且所得实惠仍超过所付代价。”
美国退出之后，剩余国家之间的贸易总量还不到美国留在协议内所达水平的四分之一。
麦克莱说，TPP成员官员将于7月再次于日本召开会议，并于11月提出建议。
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