开发商转战北京上海深圳等周边地区

定于22日在浙江嘉兴举行的8宗地块拍卖吸引了至少425个竞拍者，是中国内地房地产市场火热的最新迹象。嘉兴距上海车程约一小时。
据香港《南华早报》网站5月21日报道，为容纳开发商代表，相关部门将拍卖场地从一个会议室改到了拥有1400个座位的大剧院。
报道称，与此同时，嘉兴市为抑制投机宣布了锁定期。从21日开始，购房者必须持有房产至少两年才能上市销售。
据《南华早报》报道，根据嘉兴政府网站公布的文件，拍卖地块的起始价从2790元/平方米至1.21万元/平方米，比邻近大城市上海和杭州要低得多。
报道称，随着内地一二线城市越来越难获得土地，房地产开发商开始追逐北京、上海和深圳等大城市附近的较小城市的地块。根据官方数据，在全国范围内，今年头四个月土地交易的价格同比上涨34.2%，面积增长8.1%。
据《南华早报》报道，嘉兴位于上海与杭州之间，人口大约50万，因价格便宜、当地经济繁荣、发展前景好而拥有全国最火热的土地市场。
易居房地产研究院研究员严跃进说，嘉兴土地的平均交易价是拍卖底价的两倍多，在50个城市土地溢价率排名中，嘉兴的溢价率最高。严跃进说：“在剧院进行拍卖颇有戏剧性……但这反映了火热的市场情绪。”这反过来将导致房价上涨。
报道称，政府正开展冻结大城市房地产交易的行动。全国至少50个城市实行了限购措施。3月份嘉兴实行了较为温和的措施。自从来自上海的投机资金导致这里的房价大涨以后，嘉兴提高了非当地居民购房的首付要求，并禁止他们购买第二套住房。
复旦大学经济学院副院长孙立坚说：“中国收紧房地产政策的立场促使开发商获取土地，繁荣的土地销售也加强了地方政府的财政实力。”他还说，上海等地的高房价也将开发商和投资者推向邻近地区。
据报道，去年嘉兴政府出售了32宗地块，但多数地块尚未开工建设。今年嘉兴计划出售51宗地块，为五年来出售地块最多的一年。
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