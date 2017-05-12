文在寅拟重审引入“萨德”程序 韩美或将进一步磋商

韩媒称，韩国总统文在寅将于6月底与美国总统特朗普举行会谈，届时韩美两国核心议题之一的“萨德”入韩问题会如何解决引发关注。据悉，新政府有可能重新检查上届政府决定引进“萨德”反导系统的过程。
据韩联社5月17日报道，文在寅曾在竞选时表示，新政府必须重新审视“萨德”入韩问题。青瓦台就此表示，不能凭此武断认定文在寅反对“萨德”，文在寅是着眼于程序的正当性。
报道称，青瓦台高层人士17日表示，文在寅的基本想法是，决定部署“萨德”的过程不够民主，没有进行公开讨论，出乎国民意料。对此，文在寅计划在审查朴槿惠政府相关决策过程后向国民公布情况，公开讨论。如有必要，还会争取国会的同意。
青瓦台计划尽快派遣政府代表团前往华盛顿，届时韩美可能就“萨德”问题进行进一步磋商。文在寅还计划派遣代表团访华。有观点认为，新政府可能借此梳理最终立场，并通过首脑会谈向中美两国说明韩方立场。
另有观点认为，鉴于朝鲜在韩国新政府成立后仍表现出挑衅的意图，文在寅很难完全推翻部署“萨德”的决定。
据韩联社5月17日报道，韩国执政党共同民主党的新任国会代表禹元植当日提出，如果在部署过程中存在任何程序性问题，可能会将最近安装的“萨德”导弹防御系统送回美国。
禹元植还重申，在韩部署“萨德”需要经过国会批准。他在接受电台采访时说：“我们必须研究一些问题，包括如果‘萨德’系统没有通过国内的法律程序则将其送回的可能性。”共同民主党长期以来一直呼吁暂停安装“萨德”并强调确保国会批准的必要性。
美国总统特朗普最近在接受媒体采访时说，由首尔为这个价值10亿美元的武器系统埋单将是最合适的。这一表述加剧了双方间的争端。
另据韩联社5月17日报道，韩国情报部门透露，驻韩美军用“萨德”火控雷达探测到朝鲜14日发射的“火星”-12型中远程导弹，并以口头和电话方式通知韩军此事，但没有告知导弹下降速度等核心信息。
据悉，美方只告知探测到该导弹，并没有通知“萨德”雷达探测的导弹下降速度和弹头形状等重要信息。
报道称，一名情报官员表示，韩美正在构建实时共享数据系统，因此韩军尚无法实时接收“萨德”雷达探测到的信息。韩美两国计划通过战术数据链系统交换“萨德”雷达与韩军的“青松”导弹预警雷达探测到的信息。该系统预计在年底才能建成。
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