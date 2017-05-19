华盛顿乱局重创全球股市 投资者纷纷避险

17日，华盛顿的乱局震动了市场，结束了长期以来的平静局面。
据美国《华尔街日报》网站5月17日报道，随着投资者不再将赌注押在特朗普总统的工作计划将迅速获得通过上，股价、美元和政府债券收益率走低。数月来，押在他的政策将促进增长和通货膨胀上的赌注一直在减少，但17日，这些举动突然加速。
投资者信心减弱的最明显迹象之一是，一个受密切关注的衡量美元价值的指数将跌至大选前水平。全球股市纷纷下跌，美国各大股指出现数月来最大跌幅。
道琼斯工业平均指数收盘时下跌372个点，至20607，跌幅为1.8%，标准普尔500指数下跌1.8%。纳斯达克综合指数下跌2.6%。
美国股市仍处于历史高位附近，很少有投资者预计将大幅回落，但很多人说，在华盛顿最近的一系列事态发展后，他们对减税、放松监管、增加基础设施支出等多项政策计划的实施日益担忧。
一些交易商说，引发17日抛售的是，有报道称特朗普总统要求时任联邦调查局局长的詹姆斯·科米放弃对前国家安全顾问迈克尔·弗林进行调查。
17日，数周来的稳定被颠覆了。此前，标普500指数的涨跌幅已连续15个交易日不超过0.5%，是1969年2月以来最长的一段时间。
17日，欧洲斯托克600指数下跌1.2%，日经股票平价指数创下4月中旬以来的最大日跌幅。衡量美元对一篮子6种货币强弱程度的洲际交易所美元指数下跌0.5%，将跌至自选举前以来的最低收盘点位。
美国电子交易网称，投资者纷纷买入他们视为避风港的资产，将金价推高至每盎司1259.3美元、涨幅达1.9%，基准10年期国债的收益率从16日的2.329%跌至2.223%。国债收益率随价格上涨而下跌。
在市场各板块中，银行股所受打击最为沉重；标普500指数中的金融股下跌大约2.8%，美国银行和摩根士丹利下跌大约5%。
银行股最初在大选后出现上涨是因为人们期待对银行的监管将放宽，从而导致资本收益率上升，以及税收负担将减轻、经济增长将加快。华盛顿目前的混乱局面给这一切打上了问号。
富达国际公司的投资组合经理凯文·奥诺兰说，尽管政治动荡在短期内也许会引起波动，但较长期而言不可能对美国股市产生重大影响。他说：“美国股市的交易基于收益，收益与增长有关，我认为政治动荡不可能对增长产生有意义的影响。”
另据德国《法兰克福汇报》网站5月17日报道，美国总统的混乱行为对股市产生了后果：17日，美国股市创下了特朗普当选总统以来的最大跌幅，创纪录的增长突然结束。
特朗普日益混乱的政策和华尔街股市下跌也影响到了德国。17日，德国股票价格指数（DAX）下跌了1.35%，跌至12631.61点。这是今年以来的最大单日跌幅。前一日DAX股指还升至创纪录的12841.66点。德国中型企业股指MDAX下跌了1.66%，跌至24685.71点。德国科技股指TecDAX下跌了1.49%，跌至2198.05点。
IG市场经纪公司分析师格雷戈尔·库恩说，特朗普日益成为股市的负担。而英国CMC市场公司的股市专家约亨·施坦茨尔把华盛顿的政策混乱称为行情杀手。施坦茨尔解释说，目前笼罩德国股市和其他股市的恐惧议题是，华尔街股市可能会大幅回调。
据说特朗普曾要求前联邦调查局局长詹姆斯·科米停止对前国家安全顾问迈克尔·弗林和俄罗斯有联系的调查。交易商们说，随着总统面临的压力越来越大，税收改革将在不久的将来得以落实的机会变小。
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