特朗普访沙特签“最大军火单”

高呼度过“美妙一天”
【法新社利雅得5月20日电】特朗普的首趟访问外国之旅周六从沙特开始，他在利雅得受到盛大欢迎，并宣布签署了超过过3800亿美元的巨额合同，其中1100亿美元的合同是向利雅得出美售武器。
特朗普说：“这是美妙的一天。在美国的数千亿美元投资，还有就业、就业、就业。”沙特通讯社提到34项协议，涵盖国防、石油和空中运输等领域。
白宫发言人肖恩·斯派塞则提到了价值将近1100亿美元的军售合同，称之为
“美国历史上数额最大的单笔军火交易”。
白宫指出，军售合同将加强沙特在该地区参与打击恐怖主义行动的能力，这将减轻美军的负担。特朗普希望看到利雅得在打击 “伊斯兰国”组织和“基地”组织等方面发挥更大作用。
一年前，沙特对特朗普的前任奥巴马的接待可谓冷冰冰，他们批评奥巴马和伊朗接近。沙特将伊朗视为在中东的主要对手。
而这一次，沙特国王萨勒曼亲自到机场迎接特朗普。在欢迎仪式上,特朗普还短暂参与了传统的军刀舞。利雅得到处悬挂着两国国旗。几乎空无一人的街道上点缀着萨勒曼和特朗普的照片，还有“我们一起 所向披靡”的口号。
【美国《华盛顿邮报》网站5月20日报道】 题：特朗普在出访第一天与沙特签署“巨额”协议。特朗普今天在国际舞台上首次亮相，与沙特签署了联合“战略愿景”，包括1100亿美元军售协议和其他新投资协议，开启了美国与沙特关系的新时期。美国政府称新投资将为美带来数以十万计的就业机会。
两国签署的协议包括美国出售一系列军事装备以支持沙特防务需求的意向书，这些装备既包括前政府已同意出售的武器，如海军舰船、坦克和其他车辆，也包括此前未讨论过的新武器，如先进的“萨德”反导系统。
在与沙特外交大臣阿德尔·朱拜尔举行的联合记者会上，美国国务卿雷克斯·蒂勒森称两国在反恐、伊朗威胁和地区安全方面有共同立场,“对于我们与沙特的关系，我们非常自豪”。
两国间这种真正的友好关系与奥巴马时期的日益疏远形成鲜明对比。朱拜尔站在蒂勒森旁边宣布，“这是美国与阿拉伯和伊斯兰世界之间关系出现转折点的开始”,特朗普的访问将美国与伊斯兰世界的关系从“敌对转向了合作”。 沙特对特朗普的热烈欢迎体现了这个国家渴望恢复与美国的关系，并利用这次访问宣告 并巩固自己在穆斯林世界的领导地位。朱拜尔在记者会上对特朗普大加称赞，称他“富有远见”、“坚决果断”。
【德国之声4台网站5月20日报道】白宫发言人斯派塞表示，特朗普访问沙特期间达成一笔价值高达1100亿美元的军火交易，这是美国历史上数额最大的单笔军火交易。今后十年沙特还将再斥资3500亿美元购买美国武器。
沙特此次购买的美制武器包括舰船、“萨德” 反导系统、装甲车、导弹、弹头和各类弹药等。
伊朗问题也是特朗普与沙特商讨的重要议题。多年来沙特与伊朗一直在争夺中东的主导权。在伊拉克、叙利亚以及也门危机中，逊尼派的沙特与什叶派的 伊朗都一直在明争暗斗。
在访问期间，持朗普依旧不改“推特狂人”本色。他发推文表示，在利雅得的时 光“非常美妙”。
联手对付宿敌伊朗
【奥地利《标准报》网站5月20日报道】题：武器交易是向共同敌人伊朗发出的信息
美国国务卿蒂勒森表示，美国与沙特的军火交易是向沙特头号竞争对手伊朗发出的信息。蒂勒森周六在和沙特外交大臣朱拜尔共同举行的记者会上说,这笔交易“向我们的共同敌人发出了强烈信息”。
蒂勒森说，鉴于“伊朗的影响力和沙特各条边界面临的威胁”，该协议将加强沙特和整个地区的安全。他所说的沙特各条边界面临的威胁是指，伊朗在叙利亚和伊拉克部署军人而且据说伊朗还支持也门胡塞叛军。
【美国《华尔街日报》网站5月20日报道】题：特朗普和沙持签署协议以制衡伊朗
美国总统特朗普在首次出访的第一天，与沙特签属了 1100亿美元的一揽子新武器协议，发出了制衡伊朗的信号。伊朗是美国和沙特在中东的共同敌人。
在伊朗总统哈桑·鲁哈尼赢得连任几个小时以后，特朗普与沙特国王萨勒曼出席了协议的签字仪式。特朗普对沙特的访问旨在巩固能制衡伊朗的两国联盟。
美国、沙特和其他海湾国家之间更密切的关系包括作出新的承诺，未来10年在防务合作方面增加3500亿美元。这一承诺正值沙特越来越担心伊朗在叙利亚的军事介入并指责德黑兰支持邻国也门的叛乱者之时。
美国国务卿蒂勒森告诉记者:“防务装备和服务的一揽子协议将支持沙特乃至整个海湾地区的长期安全，尤其是在面对伊朗的有害影响和伊朗相关威胁的情况下。”
沙特外交大臣朱拜尔说，特朗普与萨勒曼国王在会谈时一致同意,“必须采取行动以确保伊朗不继续在该地区实行挑衅政策”。朱拜尔告诉记者，特朗普“总统明确表示需要遏制伊朗”。
【俄罗斯今日经济通讯社网站5月 20日文章】题：1100亿美元大单:特朗普武装沙特剑指何方？
俄罗斯国立人文大学教授格里戈里·科萨奇表示，在特朗普访问利雅得期间，美国与沙特签署了 1100亿美元的军售协议。“美国向沙特提供装备助其抵御当前威胁。沙特现在面临不少威胁，而最大威胁当属伊朗。”
与此同时，专家表示，利雅得之所以需要先进武装，不仅是为了抵御伊朗可能发起的侵略。沙特对自己在叙利亚、伊拉克等地扶植某些组织亳不掩饰。日前，摩
苏尔西部就发现了从沙特运来的500多包各式弹药，而这些弹药归IS所有。不排除美国卖给利雅得的部分装备会用于支持叙利亚圣战分子或其他反对派组织。
科萨奇说:“伊朗不是沙特面临的唯一威胁，利雅得还把其他邻国视为需要防御的对象。此外，沙特认为本国境内的IS等圣战组织也十分危险。从美国购买的一大部分装备和武器就是为了消除这一愈发严重的内部威胁。”
美欲持续对伊施压
【俄罗斯卫星网5月21日报道】美国政府就鲁哈尼再次当选伊朗总统表示，希望鲁哈尼能够“停止资助恐怖主义”。美国国务卿蒂勒森是周六在与沙特外交大臣朱拜尔的联合记者会上作出这一声明的。
蒂勒森说:“我希望，鲁哈尼能够利用其总统任期，摧毁由伊朗建立的恐怖主义系统，同时摧毁这一网络的财政支持系统。”
这位美国国务卿还表示，希望鲁哈尼能够“停止弹道导弹试验”。5月17 日，因导弹试验问题，美国对伊朗进行了新一轮制裁。
【路透社华盛顿5月20日电】题：专家认为，在鲁哈尼蠃得大选后，特朗普很可能会继续对伊朗施压。
美国前官员和分析人士说，伊朗总统鲁哈尼赢得连任不太可能改变特朗普政府对他的怀疑态度，因为他代表的政府反对美国在中东的利益和盟友。
鲁哈尼和伊朗外长贾瓦德·扎里夫曾打破禁忌，与美国展开直接对话，并在 2015年达成国际协议，以约束伊朗的核计划换取放松经济制裁。
不过，分析人士说，特朗普政府显然很可能想围绕核武器计划以及德黑兰破坏中东稳定的活动继续对伊朗施压。
鲁埃尔·马克·格雷希特曾是中央情报局的伊朗问题专家,他表示，“特朗普政 府在这个问题上的态度基本不会改变”，美国对伊朗的政策“不会出现调整”。
尽管达成了核协议,但美国仍然认为伊朗是“支持恐怖主义的国家”。
特朗普正在访问伊朗在该地区的主要对手沙特阿拉伯和以色列。这是他上任后首次出访。特朗普曾严厉批评奥巴马担任总统期间达成的核协议，不过，他表示想更直接地对抗伊朗。
华盛顿说，德黑兰在叙利亚内战中支持该国总统巴沙尔，在也门支持胡塞武装，在黎巴嫩支持真主党，这一切都破坏了中东的稳定。
华盛顿中东研究所的专家艾哈迈德·马吉迪亚尔预言，伊拉克和叙利亚问题将导致美国与伊朗的紧张关系加剧。 马吉迪亚尔说:“华盛顿和德黑兰在打击IS的战斗中是事实上的盟友。但是，如今IS即将被击败，有迹象表明伊朗支持的民兵与美军之间的关系非常紧张。”
碰巧的是，美国17日面临维持核协议所必需的延长制裁豁免权的最后期限。特朗普决定予以延长,但对两名伊朗防务官员和一家伊朗公司实施了制裁。 美国政府称，这些官员和公司与伊朗的弹道导弹计划有关。
不过，分析人士说，鲁哈尼嬴得连任，很可能使得特朗普政府为对伊朗实施的制裁措施或其他强硬行动争取国际支持的难度加大。
鲁哈尼和扎里夫向全世界展现了比较乐意和解的态度。他们经常访问欧洲国家。扎里夫能以流利的英语轻松展开交流，频频接受西方媒体采访。卡内基国际和平基金会的伊朗问题专家卡里姆·萨贾德普尔说:“有了一位像扎里夫这样的外长，就加大了在国际上孤立伊朗的难度。”
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