“伊斯兰国”竞用活人试验化武

【英国《泰晤士报》网站5月20日报道】题：“伊斯兰国”组织在活人身上试验致命的恐怖化学武器。
本报记者获得的文件显示，为研制新型化学武器，“伊斯兰国”组织开展纳粹式实验、在囚犯身上试验致命毒剂。
伊拉克特种部队在从这些圣战者手中夺回摩苏尔大学后发现了一些秘密文件。文件记载，该组织试图研制化学武器，并使用“人类实验品”试验了至少两种化学毒剂。这些实验品后来悲惨地死去。
英国和美国军队证实，这些的确是“伊斯兰国” 组织的文件。盟军担心，这些实验的目标是在将来对西方国家进行恐怖袭击。因为这些用于生产杀虫剂的化学原料很容易搞到。
这些用阿拉伯文书写的文件记录了两种化合物——硫酸亚铊和一种基于尼古丁的化合物的生产和试验过程。
文件写到，“伊斯兰国”组织给一名体重几乎为16英石（约合101千克)的男子喂食被硫酸亚铊污染的食物或水，将其毒死。文件记录，两天后，这名受害者开始恶心呕吐、发烧，腹部和脑部出现肿胀。 10天后，他被言宣告死亡。
文件声称，“伊斯兰国”组织“拥有大最溶液、足以满足需求”。他们称这种化合物是一种“理想的致命毒剂”，因为难以发现而且症状迟发。
该文件给圣战者的建议是，可以通过食物或水投放硫酸亚铊，因为它易溶于液体；这使人们担心，他们可能通过食物供应将目标对准西方人。
第二种化合物是一种尼古丁制剂。通过注射和接触两种方式进行了实验。注射实验导致受害者“在数秒钟内”失去意识，在两个小时内被宣告死亡。另一名作为实验对象的男子的皮肤上被抹这种尼古丁制剂。他很快就失去意识，但未被宣告死亡。
在很多国家，例如美国，硫酸亚铊可作为杀虫剂购得，而制造这种尼古丁制剂所需的关键成分能从香烟和电子烟中提取。
“伊斯兰国”组织的文件包括生产这种尼古丁制剂的完整方法和操作指南。
“伊斯兰国”组织承认，在6小时内对硫酸亚铊使用解毒剂可以解除症状，但它声称，这种尼古丁制剂无药可解。
报告显示，在研制容易生产的致命化学武器方面，“伊斯兰国”组织显然已获得成功。这似乎是首次有证据显示该组织正在人类身上开展化学武器实验。
英国化学武器专家哈米什•德布雷顿-戈登称，“伊斯兰国”组织在活人身上进行实验“几乎是大屠杀性质的”。他说：“这是在活人身上试验毒剂的纳粹式的行为，是文明骇人的大倒退。二战期间，纳粹在位于柏林附近的萨克森豪森集中营的囚犯身上进行了数千次致命的芥子气实验。”
自伊拉克军队发动攻势以来，“伊斯兰国”组织在摩苏尔的地盘已经缩小，目前仅占据这座城市的十分之一。该组织增加了化学毒剂的使用，据报道，最近数月，“伊斯兰国”组织已对伊拉克军队发动数十次毒气进攻。该组织还在叙利亚发动芥子气进攻。
据信，摩苏尔大学是“伊斯兰国”组织实施的一项复杂化学武器研制计划的中心。后来,随着摩苏尔遭到伊拉克政府军的进攻，该计划被转移至该组织在叙利亚拉卡的大本营，最近又转移至伊拉克-叙利亚边界附近某处。专家们认为，该组织正从全世界招募科学家，同时还在利用萨达姆•侯赛因前政权的化学武器专家。
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