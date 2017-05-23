中国立新规打击跨境逃避税，非居民金融账户将受调查

为打击国内外的偷税漏税行为，北京已经下令对金融账户进行全面检查。
据香港《南华早报》网站5月20日报道，从7月1日起，存款机构、银行、投资机构和保险公司必须确保每一个新开的非居民金融账户都有进行税务评估所需的具体信息，包括账户持有人名称、地址、账户余额和收益流等。
据包括中国财政部、国家税务总局和央行在内的多部门19日联合发布的这项新规，针对现存账户，各机构有一年时间进行调查，确保其符合新规要求。
中央财经大学税务管理系主任蔡昌说，新规有利于追捕逃税人员。
蔡昌说：“这样一种法规将增强对不同领域金融账户的监管，有利于通过这些账户中的变化发现有关逃税行为的线索。中国政府仍然很担心逃税行为。”
兴业银行首席经济学家鲁政委说，新规的主要目标是在中国（内地）拥有资产的外国个人和机构。鲁政委说：“这是中国对二十国集团所作承诺的一部分。”
报道称，在由二十国集团提出并推动的全球性框架下，中国（内地）需要获得有关纳税和资产的详细记录，这是其打击国际逃避税行为相关责任的一部分。
内地2015年批准了名为《多边税收征管互助公约》的多边条约，这使得其能够和多国共享个人和机构的税务信息。鲁政委说：“这是一份互惠互利的双边协定，有利于中国处理离岸市场问题和藏匿海外的贪官。”
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