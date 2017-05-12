特朗普敏感时刻会见俄外长

美国总统特朗普与俄罗斯外长拉夫罗夫5月10日在白宫椭圆形办公室会晤。
特朗普称会晤“非常非常好”
据德国之声电台网站5月10日报道，这是特朗普就任总统以来，与普京政府的最高级别代表会晤。特朗普称，会晤“非常非常好”。
会晤后，特朗普表示，两人讨论了停止叙利亚内战中杀戮的紧迫性。他说：“我们希望叙利亚恐怖的杀戮尽快结束，各方都致力于这一目标。”
白宫5月10日发表声明称，特朗普“强调了合作以终结叙利亚冲突的必要性，特别强调了俄罗斯应向巴沙尔政权和伊朗等施压”。
拉夫罗夫此次访问的主要目的是争取美国对俄罗斯计划在叙利亚建立安全区的支持。
报道称，拉夫罗夫访问椭圆形办公室，对于并非一国元首的外长而言，颇为罕见。这是他近4年来首次访问华盛顿，也是特朗普就任总统以来，与俄罗斯政府的最高级别代表会晤。
另据德国新闻电视频道网站5月10日报道，美国总统特朗普首次与俄罗斯政府代表会晤。他非常友好地接待了俄罗斯外长拉夫罗夫。但在叙利亚和乌克兰等争议问题上双方没有达成具体协议。
白宫发表消息说，特朗普在和拉夫罗夫会晤时表达了改善两国关系的愿望。他在竞选期间就曾宣布想和普京合作，但在“俄罗斯事件”背景下，这样的计划受到怀疑。“俄罗斯事件”涉及特朗普团队和俄罗斯政府可能在美国大选期间有非法协定。恰好在拉夫罗夫来访前一天，特朗普解雇了领导调查该事件的联邦调查局局长科米。
俄外长赞美方“实干”
据俄新社5月10日报道，俄罗斯外长拉夫罗夫在白宫与美国总统特朗普和国务卿蒂勒森举行会晤，讨论莫斯科与华盛顿在国际舞台上的合作。
拉夫罗夫在会谈结束后的记者会上说：“尽管存在各种众所周知的困难，但我们两国能够并且应当共同助力解决国际日程表上的关键问题。”
双方讨论了将在阿斯塔纳举行的下一轮叙利亚问题谈判和建立安全区的前景。拉夫罗夫指出，俄美有共同认识：这种安全区是朝实现全国停火迈出的一步，这有助于解决人道主义问题和为政治调解构建基础。
会谈还涉及巴以问题、阿富汗局势和遵守关于乌克兰局势的明斯克协议等。
拉夫罗夫称，他在会谈中确认，特朗普政府官员都是想为解决具体问题达成协议的“实干者”。他说：“简言之，如今我们的对话摆脱了奥巴马政府时期惯有的意识形态窠臼。”拉夫罗夫补充说：“特朗普总统明确重申了对构筑互利、务实关系以便解决问题的意愿。”两国领导人将在7月份G20汉堡峰会期间举行会晤。
此次在白宫的会谈持续了一个多小时，采取不对媒体开放的闭门会谈形式。俄罗斯驻美国大使基斯利亚克陪同拉夫罗夫参加了会谈。
据俄新社5月10日报道，在回答美国哥伦比亚广播公司电视台记者关于科米被解职会对两国关系产生什么影响的问题时，俄罗斯总统普京说：“什么影响也没有。请恕我直言，您的问题对我来说很可笑。我们与此事毫无关联。”
普京补充说：“特朗普总统在宪法和法律赋予他的职权范围内行事。这关我们什么事？”
俄美改善关系不易
据法新社5月11日报道，克里姆林宫5月11日说，现在谈论俄美关系解冻为时尚早：一天前，俄罗斯外长拉夫罗夫刚刚会晤美国总统特朗普。克里姆林宫发言人佩斯科夫告诉记者：“现在下这个结论为时尚早。”但是，他说：“当然，对话已经开始，这是非常积极的情况。”
佩斯科夫说，特朗普和俄总统普京都将参加2017年7月在德国举行的G20峰会，那“可能是”双方会晤的“好机会”。
另据俄罗斯《消息报》网站5月11日报道，俄科学院美国和加拿大研究所所长瓦列里·加尔布佐夫认为，特朗普和蒂勒森准备降低俄美之间的紧张程度。
他说：“阻碍如此之大，不是一次会晤就能让这个在自身轨道上停滞不前的火车头开始移动。但此次会晤令人感到相当有希望。”
此外据美国《纽约时报》网站5月11日报道，首次与一名俄罗斯高官面对面会晤的特朗普总统真会挑时候。在联邦调查局局长科米被解职后不久，总统在白宫会见了俄罗斯外长拉夫罗夫。
报道称，针对大选的黑客行为以及奥巴马临卸任时对俄罗斯实施的制裁等话题，似乎不大可能出现在会晤中。这样的话题对白宫来说似乎太过棘手，因为联邦调查人员目前仍在调查，特朗普的前国家安全顾问弗林此前与俄驻美大使基斯利亚克通电话时，是否曾承诺要撤销制裁。但此事肯定会让这场会晤蒙上阴影。很多分析人士以及一些官员称，现在特朗普显然既不能解除奥巴马卸任前推出的制裁措施，也不能解除俄罗斯在把克里米亚收入囊中后受到的严厉得多的制裁。蒂勒森在莫斯科曾表示，如果俄罗斯不改弦易辙，这些制裁就不会被解除；国家安全委员会新任俄罗斯事务高级主管菲奥娜·希尔，则是俄总统普京最激烈的批评者之一。
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