“解雇门”或成特朗普最大危机

特朗普被批破坏“通俄”调查
外媒称，美国时间10日，詹姆斯·科米被突然解职的风波仍在持续发酵。白宫发言人表示，特朗普总统从当选时起就一直在考虑解除科米的联邦调查局（FBI）局长职务。
据英国广播公司网站5月11日报道，但批评者指出，总统解雇美国执法部门高层官员的原因是科米正在领导对俄罗斯问题的调查。
据路透社5月10日报道，美国国会消息人士10日说，在被特朗普总统解职前数天，科米告诉议员们，他正在争取更多资金，以便对特朗普的总统竞选活动与俄罗斯插手2016年美国大选之间可能存在的关联展开调查。
特朗普政府指责科米“肆意妄为”，同时否认解除他的职务与FBI对俄罗斯问题的调查有关。
民主党人指责称，解除科米的职务是为了破坏对俄罗斯涉嫌插手大选所展开的调查。
报道称，共和党人支持特朗普的说法，但有些人认为此举令人不安。众议院监督委员会主席、共和党人贾森·查费茨10日发表声明说，他要求司法部督察长针对特朗普决定解除科米职务一事进行审查。科米的任期为10年，被解职前还剩下6年多。
科米遭到解职令华盛顿感到震惊，同时有可能阻碍特朗普的政策目标。此事使特朗普进一步陷入了有关他的竞选活动与俄罗斯有牵连的争议，该争议从他就任总统之初就一直困扰着他。
据英国《金融时报》网站5月10日报道，特朗普10日泰然自若地呼吁改善美俄关系。他解雇科米之举引发民主党人呼吁展开独立调查，以查清他的竞选阵营与莫斯科之间可能存在的关系。
报道称，科米被解职一事震动了华盛顿，引发了特朗普上任以来的最大危机。对手们声称，总统正寻求挫败FBI的调查。这件事预示着一段新的动荡时期。
民主党人要求指派一名特别检察官负责与俄罗斯有关的调查。参议院民主党头号人物查克·舒默表示，不这样做将加剧人们对于掩盖真相的猜测。参议院多数党领导人、共和党人米奇·麦康奈尔迅速拒绝了他们的呼吁。
白宫坚称，解除科米的职务与俄罗斯无关，而与科米对FBI调查希拉里·克林顿是否不当使用个人电子邮件服务器一事的处理有关。
特朗普在首次对记者说起科米被解职时表示：“他没做好工作。很简单。他没做好工作。”
另据英国《独立报》网站5月10日报道，特朗普的一名顾问说，正在进行的对特朗普政府与俄罗斯关系的调查让总统非常恼火，他有时在看到相关报道时会冲着电视尖叫。
两名顾问对《政治报》说，特朗普对自己无力控制这项调查越来越愤怒。据不愿透露姓名的工作人员说，特朗普反复问助手这些指控为什么不消失，并且要求他们公开为他辩护。
弗林不配合收到传票
外媒称，美国参议院一个正在调查俄罗斯涉嫌干预美国大选问题的委员会正式提出要求，向美国总统特朗普的前国家安全事务助理索要有关文件。
据英国广播公司网站5月11日报道，参议院情报委员会指出，迈克尔·弗林没有主动配合调查。
弗林2月时因未能透露他与俄罗斯外交官之间的对话内容而被迫辞职。弗林是已退役的陆军中将，他在特朗普就任美国总统之前，在有关自己与俄罗斯大使谢尔盖·基斯利亚克讨论美国对俄制裁一事上曾误导白宫。
有指控称莫斯科曾试图介入去年的美国大选以帮助特朗普当选，俄罗斯与总统竞选团队成员之间的联系正在受到调查。作为调查的一部分，弗林与俄罗斯之间的关联正在受到FBI及参众两院情报委员会的密切监视。
英国广播公司驻华盛顿记者劳拉·比克尔分析，参议院动用传票的罕见举动已经明确显示，委员会对特朗普与俄罗斯关系的调查正在积极推进。
据法新社5月10日报道，参议院的一个专门委员会10日发出传票，要求白宫前国家安全事务助理弗林提供资料，从而把对特朗普与俄罗斯之间关联的广泛调查提升到了新水平。
参议院情报委员会说，继弗林两周前拒绝提供有关他与俄罗斯官员和商人接触情况的资料后，委员会如今提出了正式要求。
新命令索要弗林掌握的“与本委员会调查的俄罗斯插手2016年大选行为相关”的文件。
身为美军前情报负责人的弗林在2015年12月领取丰厚酬劳，参加了“今日俄罗斯”电视台的一次庆典活动，并且与普京坐在一起。此事引发了有关他与莫斯科关系的疑虑。
另据美联社5月10日报道，对美国总统特朗普的前国家安全事务助理弗林进行的深入调查发现，弗林和他的前土耳其客户在两笔总额共8万美元的款项上说法不一致，弗林的公司去年将这些钱还给了上述客户。
报道称，这一分歧表明，弗林向美国政府描述的他为境外利益团体工作的情况并不符合事实。今年3月，弗林的公司弗林英特尔集团向司法部表示，这两笔各4万美元的钱是咨询费。不过土耳其商人埃基姆·阿尔普泰金向美联社表示，弗林的公司将两笔钱退还给他是因为对方没有完成游说工作。
两者的区别很重要，因为国会、军方和情报机构正在调查弗林的海外商业关系及其证词的真实性。
参议院情报委员会10日晚表示，它已发出传票要求弗林上交与调查俄罗斯干预2016年美国总统大选相关的文件。
国会的其他委员会和五角大楼的督察长也在调查弗林有没有如实交代其境外联系和他从与俄罗斯、土耳其政府相关的组织那里挣到的钱。弗林的公司与土耳其客户的生意发生在他担任特朗普竞选活动的高级顾问期间。
特朗普或遭新“水门事件”
外媒称，科米突遭解职，一石激起千层浪，这与44年前时任总统理查德·尼克松解除阿奇博尔德·考克斯的职务有相似之处。
美国布鲁金斯学会网站5月10日刊文称，作为特别检察官，考克斯负责调查尼克松的白宫班子、他的连任竞选团队与潜入民主党全国委员会事件之间的联系。1973年10月20日，周六晚8时31分，尼克松宣布了这一决定——这就是著名的“周六晚大屠杀”。考克斯曾与白宫就总统办公室安装窃听系统一事展开激战。最终，白宫交出了录音带，证明尼克松本人参与了针对民主党全国委员会的阴谋。
文章称，这让人联想到2017年发生的“周二晚大屠杀”。在接下来的几天里，国会将被要求履行宪法职责，限制总统的权力。接下来的几天一定会与“周六晚大屠杀”之后的几天相似。
特朗普要么是因为有罪，才急于把调查者赶走，要么他只是犯了一个极大的错误。如果他是清白的，这样做会让他看上去有罪。
文章称，这样冲动行事不仅说明他的历史知识浅薄，还证明了他目无法治，狂妄自大。他最终会自食其果。如果他真的有罪又会如何？人们当然知道故事的结局是什么。
据美联社5月10日报道，特朗普总统突然解除科米的职务，从而发出了迄今为止最明确的信号，表明他不会被总统职务的传统和常规所束缚，将会随心所欲地反抗制衡总统权力的政治惯例。
报道称，就特朗普而言，将科米解职不过是件稀松平常的小事。他曾呼吁参议院动用“核选项”摧毁国会规则，让他的最高法院大法官提名人获得通过。他借助行政命令推动自己的议程，还做出惊人之举批评司法机构封杀他的计划。
他命令白宫在联邦机构内安插政治特工，着手控制他们传递的信息，甚至连观看就职典礼的观众规模都不放过。他把自己的推特账号作为武器，实施前所未有的人身攻击。
特朗普处理科米解职事件的手法充分体现了他在商界和去年竞选中形成的反复无常、无所不用其极的风格，但这在华盛顿遭到了强烈抵触。
另据法新社5月10日报道，博彩网站10日向法新社表示，特朗普9日突然将科米解职的举动使得博彩网站上他被弹劾的投注赔率大涨。
许多人将科米被解职一事和1973年时任美国总统尼克松将“水门事件”独立检察官考克斯解职的举动相类比。在国会的一个小组委员会投票批准弹劾尼克松之后，尼克松在下一年辞去总统职务。
爱尔兰博彩网站帕迪-鲍尔博彩公司的发言人刘易斯·戴维说，截至10日，特朗普在首个任期内遭遇弹劾的赔率已经从1赔2变为6赔4。
戴维表示：“我们可以把这归因于科米被解职的消息。”
在美国的大多数地区，网上赌博仍然被禁。所以这一赔率在很大程度上可能并不代表美国人的看法。
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