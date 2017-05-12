五角大楼发言人称，美南海“航行自由”将继续

港媒称，美国海军中校说，美国海军在南海的巡航将会继续，华盛顿有意在争议海域挑战“过分的海上主权声索”，美国海军的南海巡航正是华盛顿这一计划的一部分。
据香港《南华早报》网站5月11日报道美国海军中校、国防部发言人加里·罗斯在一封电子邮件中说：“在包括南海在内的亚太地区，美军每天都在行动。”罗斯是在回答美国是否已经停止在该地区的“航行自由”行动这一问题时发表上述言论的。
罗斯说：“我们正在继续常规的‘航行自由’行动，正如过去我们定期采取这一行动一样，未来我们将继续这么做。”他还说，这些巡航“无关任何一个国家”，他没有提到中国在该争议地区的主权要求。
有人猜测，特朗普政府希望减少可能惹恼北京的“航行自由”行动，以此作为讨价还价的筹码来支持本地区其他需要优先考虑的事项。
此前，美国《纽约时报》的一篇报道说，太平洋司令部曾请求让美国战舰靠近中国提出主权要求的一些南海岛屿，遭到了五角大楼的拒绝。
美国传统基金会亚洲研究中心主任沃尔特·洛曼说：“公平地说，它没有停止。但同样公平地说，自特朗普任职以来，还没有进行过任何‘航行自由’行动。我们可能对此进行了太多解读，这事关一个新政府上台并且必须就如何前进制订计划的问题。”
美国战略与国际问题研究中心的亚太安全问题专家葛来仪说：“我预计在不久的将来，南海将会发生一次‘航行自由’行动。”当被问及该行动可能会在何时发生，她的回答是：“很快。”
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