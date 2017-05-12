中国资金涌入以色列高科技

据路透社北京时间5月11日报道，中国科技公司寻求投资前景广阔的技术，但是监管审查的趋紧导致他们难以在美国达成投资交易。现在，中国科技公司发现，他们的资金在以色列更受欢迎。
长期以来，中国公司一直在美国物色投资对象，以发展他们的专有技术，打开新市场，但是自2016年年底以来，他们越来越难以找到合适的投资对象，原因是美国贸易保护主义抬头，监管部门的态度更加强硬。
在以色列投资创纪录
去年，中国公司在以色列的投资增长9倍以上，达到创纪录的165亿美元，大量资金投向了以色列蓬勃发展的互联网、网络安全和医疗设备创业公司。汤森路透的数据显示，中国公司对以色列的投资在第三季度飙升，当时正值美国监管部门开始打压外国投资交易。
相比之下，中国公司去年在美国放弃的已宣布交易也创下记录，达到263亿美元。
TCL董事长李东生上月在香港举行的会议间隙表示，在特朗普当选美国总统后，TCL已经冻结了针对一家目标公司的评估。他拒绝披露这家目标公司的名字。
现在，TCL转而在以色列物色投资对象。“我们将在5月份飞赴以色列，在那里我们已经挑选了10多家潜在目标，”李东生称，他表示TCL有意投资智能制造、新型材料、大数据以及互联网应用领域的公司。
中国光大集团旗下香港投资部门光大控股也在考虑在以色列投资。“我们专注于以色列的基金已经在那里投资了四家本土公司。我们计划在今年内再投资三家至四家公司，”光大控股CEO陈爽表示。
以色列投资市场竞争加剧
尽管以色列总理内塔尼亚胡声称以色列是中国在开发一系列改变生活技术方面的“最佳合作伙伴”，但是对于中国投资者来说，在以色列投资并非一帆风顺。
2016年以前，中国公司在以色列的投资很少，大部分在高科技以外领域。但是现在，大量中国投资涌入以色列科技创业领域，从华为收购网络安全公司HexaTier到平安创新投资基金、中国宽带产业基金等风投投资IronSource，后者为移动应用提供商业开发和分销工具。
律师和银行家称，对于中国买家来说，以色列资产不仅比美国资产更容易获取，它们还往往更便宜。
不过，不断加剧的竞争开始推高投资价格。以色列风投研究中心和律师事务所ZAG的数据显示，竞争的加剧帮助以色列私营高科技公司在去年融资48亿美元，创下纪录，同比增长11%。
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