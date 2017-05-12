马克龙：维基解密网的新目标

【俄罗斯战略文化基金会网站5月8日文章】题：法国总统大选与来自维基揭秘网的惊喜（作者瓦连京·卡塔索诺夫）
看起来，世界正在步入这样一个阶段：哪一场选举都少不了“维基揭秘网的因素”。
成立伊始，维基揭秘网就拥有120万份文件构成的资料库。这些文件都是一年之内搜集到的。随后，资料库不断扩容，获取信息的主要方式是侵入各种组织和个人的服务器和电脑。维基揭秘网反复声称,其主要目的是“让大众知悉重要新闻和信息……让读者和历史学家能看到真理存在的证据”。该组织向记者和泄密者保证，他们不会因提供任何信息而被送入监狱。
曾是导致希拉里失利原因之一
大家都记得,在总统大选中输给唐纳德·特朗普的希拉里·克林顿,称导致她失利的主因是维基揭秘网插手竞选活动。维基揭秘网侵入希拉里本人及其竞选总部员工的电脑窃取信息。关于希拉里的说法，有几点需要明确一下。
首先,大部分被公开的信息早在希拉里担任美国国务卿期间就已经“泄露”。与此同时，她用自家电脑发送带有“秘密”字样的文件。严格地说，这是不能容忍的违规行为，理应成为接受严肃调查和禁止她参加大选的原因。
其次，希拉里声称,维基揭秘网只是“幌子”，其幕后黑手是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和美国联邦调查局局长。目前，美国联邦调查局和中央情报局以及其他情报部门正在调查克里姆林宫干预美国大选的情况。
现在的局面很搞笑：美囯主流媒体向美国人灌输要不是“亲俄”的维基揭秘网，白宫的主人本该是希拉里。特朗普为何要推动对克宫干预美国大选的调查？早在去年11月，特朗普就表示，指责俄罗斯干预大选一事，是其对手安排的“对持不同政见者进行政治迫害”。我们不妨推测一下，启动调査也许不符合特朗普的意愿。
2017年初，美国情报机构公布了一份关于俄可能干预美大选进程的调查报告。维基揭秘网迅速作出回应，称此份报告依据的是“从电视和推特上看到的东西”“消息来源不可靠”“缺乏证据”。
维基揭秘与大选如影随形
法国2017年的局势表明，如今“维基揭秘网的因素”必定成为竞选活动的固定表征。一方面，对于在信息领域给某位竞选人泼脏水来说,维基揭秘网的招牌可能确实管用。另一方面，信息“泄露”可以根据情况解释为莫斯科所为，事实上有人的确也是这样做的。
谈到维基揭秘网对法国大选的影响，至少有三个主要的问题。
第一，2017年2月中旬，维基揭秘网称，中情局干预法国2012年总统大选。据说，中情局安插自己的代理人，紧盯所有主要政治力量。中情局的监视目标包括奥朗德及社会党、玛丽娜·勒庞及国民阵线，还有其他可能获胜的候选人。中情局感兴趣的是法国各大政党之间的关系、与商界的联系、各政党的资金来源。应当说，美国和法国媒体都尽力迅速“掩盖”这一议题。
第二个问题比第一个传播得更广，这里指的是2月初被公布的关于玛丽娜·勒庞和弗朗索瓦·菲永的黑材料。维基揭秘网上出现了一则消息，称该网资料库有大约3500份关于菲永的文件和1000多份关于勒庞的文件。在曝光的文件中，有关两位候选人可能滥用公款的信息影响最大。菲永被怀疑，给妻子安排一个虚职，使她拿到了50万至90万欧元的收入。欧洲议会指责勒庞盗用公款,要求其归还逾30万欧元。据说勒庞用这笔钱给虚构出来的助理发薪水。虽然上述指控并未被证实，相关调查也没有结束，但选民对菲永和勒庞的信任发生了动摇。正是在那时候，原本不受关注的马克龙开始上升势头。
或将爆马克龙“黑材料”
第三个问题非常新鲜。5月5日晚，维基揭秘网宣布公开关于马克龙的资料。马克龙此前令人费解地对黑材料“免疫”。他似乎处于某种隐身罩之中，这个罩子保护他免遭媒体的激烈批评。就连政治对手(除勒庞外)对马克龙的态度也很小心谨慎。然而，维基揭秘网突然曝光了黑材料！在距投票开始一天多的时候，网上出现了上千份与马克龙有关的、日期截至今年4月24日的文件，包括含有照片和其他附件的电子邮件等。
马克龙的发言人称，在维基揭秘网公布的文件中，既有真实的，也有伪造的；此举是“为了煽动敌意”，打击马克龙及其领导的“前进”运动。但维基揭秘网5月6日驳斥了马克龙竞选总部的说法，重申所有材料都是真的。
无论如何，无火不生烟。阅读了这些文件的一些专家的初步评论表明，不仅有“烟”，还有“火”。例如，文件揭示马克龙在开曼群岛拥有资产，但他并未申报这些资产。
维基揭秘网并没有给5月7日选举结果制造惊喜，但这些文件的影响稍后一定会出现。法国6月将按例举行议会选举，就算马克龙成了总统，其所领导的“前进”运动也别指望在议会选举中获得大胜。
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