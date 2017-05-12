科米事件和水门事件的异同

《今日美国报》网站5月10日刊发题为《特朗普、尼克松和水门事件：有哪些异同点？》称，把尼克松总统、导致他下台的水门事件和特朗普总统进行对比的做法这些天越来越频繁，特别是在特朗普周一解除联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米的职务之后。那么，特朗普的白宫与尼克松的白宫之间有什么异同呢？
相似点
都是解除调查者的职务。1973年5月，司法部长埃利奥特·理查森任命了一名特别检察官阿奇博尔德·考克斯，调查水门大厦非法闯入事件和随后白宫掩盖其涉嫌一事有可能产生的罪行。考克斯曾担任约翰·肯尼迪总统的司法部副部长，是尼克松的老对手。他要求提取尼克松在白宫内相关谈话的文字资料和录音带，从而迅速激怒了白宫。1973年10月20日，尼克松命令解除考克斯的职务。被称为“周六夜大屠杀”的解职风波增强了要求弹劾尼克松的呼声。
周一，特朗普解除FBI局长詹姆斯·科米的职务，称科米对去年调查希拉里·克林顿私人电邮服务器的处理让他对其掌管FBI的能力失去信心。有人马上将这件事与考克斯被解职相提并论，因为FBI也正在调查特朗普的竞选团队和政府与俄罗斯干预2016年美国大选一事之间的联系。
均导致白宫发言人焦头烂额。尼克松的新闻秘书罗纳德·齐格勒在新闻发布会上竭力解释为什么白宫关于水门事件的说法变来变去。有一次，齐格勒说他之前的不准确陈述“无效”。
特朗普的新闻秘书肖恩·斯派塞也一直在勉强处理总统的诸多推文和不准确陈述。据报道，周二他和白宫新闻团队其他成员努力对科米被解职一事进行解释时，他让电视台摄像师关掉灯光。
还有竞选卑鄙行为。尼克松的竞选团队在1972年聘请了年轻的政治行动人员干扰几名民主党候选人选的运作。
特朗普的竞选受益于俄罗斯破坏去年美国大选的计划，其中包括黑客窃取民主党全国委员会电子邮件。然后，这些电子邮件被发送给维基揭秘网，在竞选活动如火如荼的几个星期里在网上公开。
不同点
没有特别检察官。暂时还没有。尼克松当年被迫同意委任考克斯及其继任者利昂·贾沃斯基领导一个特别检察小组调查与水门事件有关的犯罪活动，因为司法部被指在政治上过于妥协而不愿调查总统。但到目前为止，无论是特朗普，还是司法部长杰夫·塞申斯或共和党主要人物，都没有对任命一位特别检察官的主张表示赞同。
国会控制权不同。1973年，国会由民主党人控制，而民主党人长期不信任共和党人尼克松。今年，白宫和国会都由共和党控制，国会领导层在任命特别检察官或深入调查特朗普政府的问题上一直保持沉默。不过，由共和党控制的参众两院情报委员会正在调查特朗普竞选活动和俄罗斯黑客事件。
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