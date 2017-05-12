解职科米后，谁来制衡特朗普？

美国《外交政策》双月刊网站5月10日刊发题为《科米遭解职后的四大问题》称，唐纳德·特朗普总统解除詹姆斯·科米的联邦调查局（FBI）局长职务，对美国民主制度构成重大考验。此举引起的反应将决定这个国家的制衡制度能否在发生宪法危机的时刻有效运转。
文章称，特朗普9日解除科米职务的举动令两党议员、前检察官、FBI特工及外国政府目瞪口呆，这意味着特朗普试图制止针对他本人或其助手在总统竞选期间是否与俄罗斯勾结的调查。解职决定立即引起人们对照“水门”丑闻的联想。1973年，理查德·尼克松总统解除了一名对他进行调查的特别检察官的职务。
后续会如何？下面是科米解职后的四大关键问题：
共和党人会要求独立调查吗
虽然民主党人一致谴责特朗普的决定并要求进行独立调查，但是国会多数派共和党的公开反应则比较复杂和谨慎。直到现在，大多数共和党人仍然反对成立独立委员会或任命特别检察官调查特朗普与俄罗斯之间可能存在的关联。关键取决于共和党人是否最终准备就错综复杂的俄罗斯干扰选举问题与特朗普的白宫正面交锋。
参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔为解除科米职务进行辩解，并表示不予考虑再开展独立调查的要求。
FBI和司法部会认输吗
据报道，科米被解职前数天刚刚要求增加调查俄罗斯干扰选举的人力和物力。现在的问题是：特朗普任命的下一任FBI局长究竟会提供所需的人力物力开展严格的独立调查，还是会试图削弱调查力度以讨好白宫。
这个问题同样适用于司法部负责反情报调查的公务员和检察官：他们是否会顶住白宫的政治压力依据事实，不论结果如何。特朗普总统已发出明确的退缩信号，且多次严厉谴责相关调查是浪费时间和金钱，将美国情报界的调查结果斥为“假新闻”。按照传统和法律，FBI和司法部的工作应超越党派政治影响，进行不偏不倚的公正调查。
谁将掌管FBI
随着科米出局，在挑选出新局长之前，FBI顺理成章的临时局长应当是现任副局长安德鲁·麦凯布。但是，政府周三暗示有其他计划，这突出表明白宫多么希望严格掌控局面。
目前已流传出一些可能出任此职的人选。猜测集中在纽约市警察局前局长雷·凯利和前联邦检察官特里·高迪两人身上。不论谁获得提名，参议院批准任职的听证会都将是一场高度紧张的恶战。
科米还将面临一个决定：是否公开说出他知晓的实情，他是否相信白宫是在试图压制涉及俄罗斯的调查。
弗林会背叛特朗普团队吗
科米是在调查正在加速进行之际被解除职务的。有线电视新闻网周二报道，联邦检察官已向前国家安全事务助理迈克尔·弗林的助手发出了大陪审团传票。
法律专家猜测，如果被发现向FBI撒谎将面临起诉的弗林可能会“翻供”，向检察官提供不利于特朗普团队的证据，从而为自己减刑。
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