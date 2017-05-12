安南：特朗普外交削弱美国领导力

【美联社纽约5月9日电】题：联合国前秘书长对特朗普一意孤行的政策感到担忧
科菲·安南告诉美联社记者：值此喧嚣动乱之际，唐纳德·特朗普总统一意孤行的对外政策正在削弱美国的地位。他哀叹这位美国领导人的立场突变“令朋友处境艰难”。
安南称特朗普是“今年上任并相信自己能解决所有问题的领导人之一”。安南认为，特朗普使墨西哥或中国成为美国长期结构问题的替罪羊。
安南在采访中表示:“他迟早会发现问题不像他们以为的那么简单。他们要么不得不调整……要么一路走到底，直至彻底失败。”和他一起接受采访的还有联合国前人权事务高级专员玛丽·鲁滨逊、挪威前首相格罗·哈莱姆-布伦特兰和长期担任和平调停员的拉赫达尔·卜拉希米。
2001年获得诺贝尔和平奖的安南说，华盛顿的政策摇摆不定,所传达的信号反复变化,有时还变化得相当快，这使美国的领导地位正在受到削弱。
这几位政治元老对民粹主义的担忧也包括欧洲。鲁滨逊指出，虽然中间派埃马纽埃尔·马克龙在法国大选中战胜了玛丽娜·勒庞，可是极右翼候选人勒庞获得的选票是她父亲15年前获得选票的两倍。
安南还分享了他对正在升级的朝鲜危机的深切关注。朝鲜加速朝着能够以核弹头威胁美国本土的目标努力，特朗普政府发出了各种消除危险的暗示，包括可能采取先发制人的打击。然而，美国的主要努力是对中国施压，要求中国控制其任性的萌友朝鲜。安南说:“你可以虚张声势，可以威胁,但我实在不认为军事解决办法不会令问题更加严重恶化。”
本周在纽约与新任联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯及安理会15个理事国会晤的安南表示，美国退出2015年达成的气候协定 “令人遗憾”。该协定要求美国制订减排目标，以抑制全球变暖。特朗普扬言要取消协定，并称气候变化是场“骗局”。
安南说美国退出协定将造成“自我孤立”，因为“其余国际社会将继续实施”。美国各州、企业甚至能源公司都会认识到“绿色革命”带来的经济和环境利益，因此将抵制特郎普的国家政策。他还预测下届美国总统会扭转这一决定。
不过，对于美国全面撤退造成的最终影响，元老们意见不一。鲁滨逊说:“这令人担忧。”她担心特朗普的交易式政策可能取代美国的价值观。卜拉希米则说如果美国退出世界舞台，我们也会慢慢习惯。”
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