日本新警报系统防朝鲜导弹：渔民数分钟收到消息

日本《读卖新闻》5月11日报道称，为防止出现朝鲜导弹威胁领空和领海外运行飞机和船舶的情况，日本政府4月末之前引入了可自动向航空、船舶公司等发送信息的新系统。此前，从导弹发射到信息送达至少需要十几分钟，有可能没等信息发送出去，导弹就已经命中目标。而新系统则可在几分钟内完成信息传送。
传递导弹发射信息的手段包括内阁官房经总务省向自治体和移动电话公司发送信息的全国瞬时警报系统“J-ALERT”、内阁官房用专线向自治体和指定企业发送紧急信息的“Em-Net”。二者设想的都是导弹落入领土、领海和通过日本上空的情况。
据国土交通省称，Em-Net的信息也被发送给航空、船舶公司，以提醒注意。去年2月，朝鲜发射导弹时，3至4分钟后J-ALERT和Em-Net就启动了。导弹通过冲绳县上空几分钟前，信息发送至各公司，国土交通省也在10分钟之内发出了提醒飞机注意的信息。
另一方面，考虑到在领土和领海外落下，J-ALERT和Em-Net无法发挥作用的情形，在其周边运行的飞机和船舶也有可能受到危害。因此，国土交通省此前的做法是，就内阁官房通过邮件通知的发射信息，与各地的航空管制以及航空、船舶公司等进行联络。然而，这一做法的主要问题是耗时。
为了提高信息传递速度，政府在4月末之前，引入了将内阁官房发送给国土交通省信息实时传送给事先登记过的航空、船舶公司的系统，从而将从导弹发射到信息传送的时间缩短至几分钟内。
对于包括渔船在内的正在航行的船舶，海上保安厅也于4月份修改了系统，将此前导弹发射十几分钟后发出警报命令的时间缩短至几分钟。
国土交通省还考虑引入自动向在全国机场工作的管服人员发送信息的系统。
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