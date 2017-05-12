林肯”号成为首艘可搭载F-35航母

美国《国家利益》双月刊网站5月10日发表题为《“林肯”号成为美国海军首艘能够搭载F-35C隐形战机的航母》的报道称，美国“亚伯拉罕·林肯”号（CVN 72）航空母舰四年多以来首次重返大海。
在完成换料综合大修后，这艘十万吨级的庞大军舰正在进行海上试航。一艘航母的使用寿命为50年，在服役25年时会进行一次换料综合大修。经过四年多的大修，“林肯”号成为美国海军舰队中第一艘能够搭载洛克希德-马丁公司F-35C联合攻击战斗机的航母。
美国海军海洋系统司令部航母项目主管官员布赖恩·安东尼奥少将在5月9日的一份声明中说：“我们的团队一直在努力使‘亚伯拉罕·林肯号做好重返舰队的准备。它经历了重大的作战系统现代化升级改造，也将成为第一艘能够适应F-35C‘闪电Ⅱ型战机的核动力航母。此次换料综合大修使得该舰能够在今后多年内满足未来执行任务和延续使用寿命的要求。”
据美国海军说，在未来4天里，“林肯”号舰员、纽波特纽斯造船公司、海军海洋系统司令部等团队将共同对这艘航母的主要系统和技术进行测试，以确定它做好了重返舰队的准备。
换料综合大修不是普通的大修——差不多相当于将航母重造了一次。据美国海军说，“林肯”号的此次换料综合大修总共完成了逾250万个工时的工作，包括更换它的两个核反应堆、升级基础设施、改造作战系统和升级航空联队能力。一旦重返舰队，“林肯”号将成为最现代化和最先进的尼米兹级航母。
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