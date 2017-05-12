中国新型地效无人机亮相：可携超空泡鱼雷反航母作战

英国《每日邮报》网站5月10日发表题为《这是中国的新型无人轰炸机吗？》的报道称，中国的社交媒体上近日出现一张照片，据称上面是中国正在研制的新型军用无人机。有观点认为，这架无人机据说是鱼雷轰炸机，能够掠过海面，对军舰进行“致命攻击”。此外，这架无人机能够紧贴水面飞行，因此可以避开雷达探测。
这张照片似乎是一本小册子中的一页。小册子说，照片上的无人机能够攻击大型水上目标，用空投鱼雷实施快捷的远程攻击。根据报道，这架无人机可以携带多达1吨的空投鱼雷，能够在比海面仅高出1米的高度进行打击和防御。
据说，这就是中国军用无人机即“彩虹”系列的最新成员。“彩虹”系列是由中国航天科技集团第十一研究院研制的。该机构据悉从2000年到现在已经研制了9款军用无人机。
俄罗斯卫星网5月10日报道称，中国互联网上最近出现了中国新型地效无人机的照片。它的最大起飞重量为3000公斤，最大有效载荷1000公斤，最大续航时间为1.5小时。有关这种新型超低空反舰无人机数据的公布可以让我们推测，中国很快就要制造出这种非常有趣的新型武器，这也完全体现了中国的反介入/区域拒止战略。
目前没有任何信息透露这种无人机的速度。通常地效无人机的时速很少高于500公里。由此可以推断，这种无人机在一个半小时内以小于最大速度的巡航速度飞行，它能最多飞行600公里，飞行高度约为1到6米。
地效无人机有三个最重要的用途。第一，攻击水面大型目标；第二，发射远程快速鱼雷攻击；第三，隔离海上地区，因为地效无人机通常超低空飞行，不易被雷达发现。
它在打击海上目标时可以携带威力强大的重达1吨的弹头，且是一次性的。无人机的速度明显小于反舰导弹。但其飞行高度更低，甚至能贴水面飞行。
这种无人机的造价要比重型反舰巡航导弹，尤其是超音速的反舰巡航导弹低得多，因为制造飞机及其发动机时采用的技术更简单。需要指出的是，中国人对无人机所能扮演的多种“角色”进行了大量试验，可让这些无人机组成独立机群，它们可以决定打击目标时各自的角色。
诸如“花岗岩”和“火山”这样的俄罗斯重型反舰导弹也都采用了类似的技术。尽管这款新型无人机速度比较低，但是一群这样的无人机在极低空飞行并准备好从各个方向攻击时，突破敌方海军编队防空系统的可能性很大。
这种无人机可以与其他武器配合共同打击航母战斗群，例如，同反舰巡航导弹、弹道导弹以及空军配合。它不但可以使用反舰导弹，还可以把水雷送到敌方潜艇可能出没的地方。此外，新型“彩虹”无人机还可与反舰飞机联合作战。
理论上还可假设此款新型无人机能与中国类似苏联的、配备喷气式发动机的VA-611“暴风”快速鱼雷一起打击水面目标。中国人已经在本世纪初成功仿造了“暴风”鱼雷，后来又对其进行了完善。可见新款无人机可以向数公里以外的目标发射鱼雷，然后鱼雷在水中以200海里的时速向目标靠近。
这种无人机还可从水面起飞，因此非常适合部署在中国控制的南海诸岛和各种设施上。即使这些岛上的跑道被敌人破坏，它也可以照常起降。
与导弹不同，使用地效飞行器极易受到气候条件的限制。在海浪超过2到3级，苏联就很少使用地效飞行器，否则机组人员会因不断遭到湍流的袭击而感到不适。但对地效无人机来说，这方面就没有太大的限制。
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