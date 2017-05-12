日报社论反对宪法第九条

【日本《朝日新闻》5月9日社论】题：修改宪法第九条论调的危险性
首相安倍晋三表示“将2020年作为新宪法实施之年”,提出了在宪法第九条中加入写明自卫队存在的条文等修宪构想。
然而，首相的这个想法可能会改变日本作为和平国家的形象。对此，我们不能容忍。
自卫队在历代内阁的宪法解释中一直都是符合宪法的。第九条第一款提出放弃战争，第二不保有战力。虽看上去是禁止行使一切武力的表述，但保卫国民生命和自由免受外部武力攻击是政府最优先的责任和义务。因此，行使最小限度必要武力和保有实力组织，是以第九条的例外被允许的。政府一直这样解释。
该解释所设想的是针对日本的武力攻击，以及对此行使个别自卫权。然而，安倍政府2014年在内阁会议上决定改变该解释,允许日本生存受到威胁等情况下武力攻击他国，决定解禁集体自卫权。
需要修改的并非宪法第九条，而是安倍政府这种单方面修改宪法解释的做法。
自民党2012年拟定的修宪草案建议，删除第九条的两个条款，明确写入包括集体自卫权在内的“自卫权”。其潜在的意图是让自卫队成为像他国那样的军队。
首相在昨天的国会审议中也表示，无意撤回草案。
与草案相比，首相所称的“保留现行第九条第一、第二款，明确写入自卫队的存在”的方案看上去似乎更加稳妥。
但第一、第二款的意思与解禁集体自卫权的自卫队不兼容，可能会动摇日本和平主义的基础。
【日本《东京新闻》5月9日社论】题：不允许宪法第九条成为一纸空文
日本首相安倍晋三表示了修改宪法第九条、添加承认自卫队存在条文的意愿，但如果修改宪法是为了让放弃战争和不保有战力的理念成为一纸空文，那我们决不答应。
关于修改的条款，首相举例称“保留现行第九条第一、第二款，明确写入自卫队的存在，免费实施包括高等教育在内的教育”。
关于在第九条中加入第三款的“加宪”方案，是公明党曾经表示过理解的主张。教育无偿化已经包含在日本维新会的修宪草案当中。首相这样做应该是为了在修宪过程中获得两党的合作。
虽说如此，这些内容并不紧迫，并非必须通过修改宪法才可以应对。
政府针对自卫队的立场一直是，不属于宪法禁止拥有的战力符合宪法。
自卫队的存在已经获得了国民的广泛认可。既然没有必要,却积极促成修改，只能说另有所图。
我们决不允许出现口口声声只写入自卫队的存在，却承认无限制行使集体自卫权，混入无限制使用武器条文的行为。
宪法是作为主权者的国民为约束权力而制定的。进行修改的前提是国民要求修改的呼声非常强烈。
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