科米：从希拉里的麻烦到特朗普的眼中钉

【法新社华盛顿5月9日电】作为大权在握的联邦调查局（FBI）局长，詹姆斯·科米向美国政界投下一枚又一枚炸弹——直到政界开始反击。
美国总统特朗普今天突然宣布解除科米的职务，至此科米10年的任期还未过半。在去年美国大选投票前夕及此后，科米都发挥了极具争议的作用。
首先，科米对希拉里担任国务卿时使用电子邮箱的问题进行了调查，为希拉里的竞选设置了障碍；然后，他在距大选投票仅有几天时又重启对希拉里“电邮门”的调查。民主党人说，此举让希拉里输掉了大选。
当特朗普决定让奥巴马任命的科米留任时，批评人士说，这是特朗普暗中奖赏科米在阻侥希拉里入主白宫方面发挥的作用。
但这位FBI局长似乎越来越成为特朗普阵营的眼中钉。
在大选结束几个月后，科米再次回到全国的聚光灯下。这次，在有关俄罗斯涉嫌干预美国大选的马拉松式的听证会上，他将矛头指向了现任总统特朗普。
今年3月，在全球瞩目的重要听证会上，科米首次确认，FBI正在对俄罗斯涉嫌干预美国大选以及可能与待朗普竞选团队的秘密合作进行调查。
科米还断然否认了特朗普称他遭到前任奥巴马监听的爆炸性言论。科米公布了调查结果，他告诉国会议员，FBI和司法部都没有支持这些指控的证据。
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