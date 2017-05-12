解放军高调确认试射新型导弹

【埃菲社北京5月10日电】中国国防部9日证实，解放军近日在渤海某海域进行新型导弹武器作战检验,并达到了预期效果。国防部并未就此给出更详细的信息,也未透露此次作战检验的具体时间。
中国国防部确认这一消息恰逢韩国大选结果即将出炉之际。韩国海岸距离渤海约500公里。这一导弹试射消息的确认还是在韩国开始运行“萨德”反导系统一周之后发布的。中俄将这一系统视作对其安全的威胁。
目前中国在朝核问题中处于非常微妙的位置，一方面平平壤和华盛顿的紧张关系日益升级；另一方面，尽管中国主张尽快恢复六方会谈,但其面对朝鲜挑衅时的态度被华盛顿批评为“消极”。
【香港《南华早报》网站5月10日报道】题：中国在渤海的导弹试射“目标是韩国的‘萨德’”。
中国国防部9日罕见发表公开声明称，火箭军部队近日在渤海某海域进行新型导弹武器作战检验，达到了预期效果。观察人士称，这份声明并未说明测试导弹的类型及何时进行了试射，但很可能针对的是韩国和美国。
军事分析人士称，中方“罕见地高调宣布导弹试射”是对美国在韩国部署“萨德”系统的回应。
就在这一消息宣布前，中国国防部发言人杨宇军曾在上月表示，中国军队将继续开展实战化针对性演习训练，以及新型武器装备作战检验，坚决保卫国家安全和地区和平稳定。
香港军事分析人士梁国梁说，导弹很可能是从中国西北地区发射的，可能是新疆或甘肃，导弹弹头落入了渤海。
他说：“导弹射程在2000公里以上。它很可能是‘东风’ -26B中远程弹道导弹，该导弹是‘东风’ -26B导弹的升级版。鉴于其坠落位罝，此次导弹试射显然针对的是部署在韩国的萨德系统。”“东风”-26B是新一代的“东风”系列导弹。
中国军事分析人士周晨鸣说：“此次试射的导弹可能是多种新型导弹，其中包括“东风”-21、‘东风’ -26 及其他‘东风’系列导弹。”
澳门军事观察人士黄东说，此次导弹试射也可能针对的是华盛顿，目前美国已派遣了航母战斗群前往朝鲜半岛海域。黄东说，试射的导弹可能是‘东风’-26A反舰弹道导弹的一个新型号。”
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