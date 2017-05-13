文在寅安倍首次电话会谈，韩日就慰安妇协议各说各话

【韩联社首尔5月11日电】韩国总统文在寅11日同日本首相安倍晋三通电话，双方就韩日“慰安妇”协议和朝核应对方案等交换意见。
据青瓦台介绍，文在寅就“慰安妇”协议等历史问题表示，为了将两国关系提升为成熟的合作关系，日方应正视历史，避免历史问题等成为两国发展双边关系的绊脚石，并认真解决这些问题。
安倍在“慰安妇”协议方面重申了原有立场，称希望协议能切实得到落实。文在寅强调，在发展两国关系方面，希望双方能明智解决包括 “慰安妇”问题在内的历史问题；日本领导人有必要尊重和继承河野谈话、村山谈话以及金大中和小渊惠三签署的《韩日伙伴关系共同宣言》的内容和精神。
文在寅还说，目前多数韩国人无法接受“慰安妇”协议。针对民间领域发生的问题，政府解决起来有局限，尚需要一定时间。因此，韩日双方需要看清目前的状况,接受民众的看法，共同解决问题。在应对朝鲜核导以及发展面向未来的两国关系方面，也同样需要双方的共同努力。
【共同社东京5月11日电】日本首相安倍晋三11日下午与韩国总统文在寅举行电话会谈,确认将为应对持续核与导弹开发等挑衅行为的朝鲜而紧密合作。安倍要求韩方切实履行有关“慰安妇”问题的日韩共识，文在寅虽然指出“现实是 (韩国〕大多数国民感情上不能接受，但避免了直接谈及童新就该共识进行谈判。两国首脑还同意为构建面向未来的关系尽早直接会谈。
这是文在寅就任后日韩首脑的首次会谈。在摆明就朝鲜问题进行合作姿态的同时，在历史问题上分歧巨大的实际情况也再度反映了出来。文在寅在竞选期间提出了日韩共识“无效化和重新谈判”的承诺，这必将成为两国今后面临的难题。
安倍就双边关系强调称:“对日本而言，韩国是共享战略利益的重要邻国。”
关于日韩共识，安倍表示“这是两国之间的承诺，获得了国际社会的积极评价，负责任地履行十分重要”,要求韩方采取措施。
似乎是考虑到日方撤走“慰安妇”少女像的要求，文在寅称“由韩国政府来解决民间领域发生的问题是有局限的,需要时间”。
文在寅就历史问题指出“需要拿出智慧解决”,还谈及承认日军与“慰安妇”问题有关的1993 年官房长官河野洋平谈话等，强调日方“有必要展示继承和尊重其精神的姿态”。
安倍还表示希望尽早召开日本将担任主席国的日中韩首脑会谈。
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