全球“影子金融”膨胀

【法国《论坛报》5月10 日报道】自 2007年至2008年世界金融危机以来， 二十国集团委托的金融稳定委员会一 直密切监督“影子银行”的规模。影子银行是指脱离管制的非银行融资体系。 10日，金融稳定委员会的最新报告表明，在国内生产总值总和占全球80% 的28个国家中，这种“影子金融”的规模仍在扩大。
2015年末，这个因与传统银行系统交错而滋生稳定风险的“平行”金融系统涉及的金额增加了 3.2%，达到34万亿 美元，占这些国家所有金融资产的13%，相当于国内生 产总值的69%。
如果加上风险投资基金或发展投资基金以及租赁公司等其他金融中介，广义的影子银行在 2015年末扩增了3万亿美元，达92万亿美元。
金融稳定委员会主席、英格兰银行 行长马克·卡尼在公报中指出：“基于市场金融活动带来了可以支持实体经济的资金来源的重要多样性。”
“各国当局经过协调和改善的监瞥会继续增强我们对非银金融活动以及金融系统风险的理解。这有助于我们将影子银行变成有韧性的、基于市场的金融活动。”
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost