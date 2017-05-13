朝鲜要美韩逮捕谋杀金正恩嫌犯，并向美众议院发信抗议制裁

【美国《华盛顿邮报》网站5月12日报道】上周，朝鲜作出相当耸人听闻的指控：2014年，中情局和韩国国家情报院合谋用生化武器刺杀金正恩。
朝鲜安全部门用生动的细节描述了美韩官员如何“在意识形态上腐蚀贿赂”一名在俄罗斯工作的朝鲜公民。他们的计划如下:这名所谓的特工将返回朝鲜，等待一场公开活动，然后用某种毒物谋害朝鲜领袖。平壤提出，韩国特工向这名所谓的刺客提供了卫星通信设备和钱，美国提供了一种生物化学物质。
朝鲜周五指责美国中情局和韩国情报部门阴谋袭击其“最高领袖”。但对这一所谓阴谋如何失败没有提供任何证据或细节。朝鲜要求美国和韩国交出这些“恐怖嫌犯”。
【朝中社平壤5月12日电】朝鲜中央检察院就国家安全部门破获美国中情局和南朝鲜“国情院”为针对朝鲜最高首脑进行国家恐怖行动，秘密潜入朝鲜内部的恐怖犯罪集团一事， 12日发表声明，要求相关当局立即逮捕特大国家恐怖犯罪的策划者、参与者、追随者,并引渡给朝鲜。
针对朝鲜最髙首脑的特大国家恐怖犯罪是抗议制裁有组织犯罪， 因此美国中情局的策划者、南朝鲜“国情院”前院长李炳浩、“国情院”组长韩某、“国情院”特务赵基哲、青岛纳斯卡商贸有限公司董事长许光海都应根据朝鲜的法律承担最重的刑事责任。
美国和南朝鲜应立即逮捕和引渡对朝鲜最高首脑进行特大国家恐怖犯罪的策划者、参与者、追随者。朝鲜中央检察院将把特大国家恐怖犯罪的所有策划者、参与者、追随者送上法庭，以国家的名义严厉处罚。
【美联社东京5月12日电】朝鲜周五罕见地向美国国会众议院发出抗议信，抗议美国对该国采取更严厉的制裁措施。
据朝鲜官方媒体报道，朝鲜最高人民会议外交委员会谴责这些制裁是“非人道的十恶不赦之举”。
平壤对华盛顿打击该国的行动予以谴责并非反常之举，但直接向美国国会抗议实属罕见。 平壤通常会通过外务省或其驻联合国使团的代表表达对华盛顿的不满。
尚不清楚朝鲜这样做是否因为美朝没有建立外交关系，也没有正式的沟通渠道。
美国众议院于本月4日通过了制裁朝鲜的法案。
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